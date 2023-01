„Trans” na lodzie. Kompromitacja Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie [VIDEO]

REKLAMA

Na Mistrzostwach Europy w Łyżwiarstwie Figurowym Espoo 2023, gospodarz – Finlandia wystawiła na ceremonię otwarcia jeżdżącego po lodzie 59-letniego rolnika. Byłoby to docenienie klasy chłopskiej, gdyby nie to, że chodziło o łyżwiarza – „transpłciowego”.

Ceremonię otwarcia postanowiono uświetnić występem trans-łyżwiarza i wprowadzić akcent ideologii LGBT. Co z tego wyszło, można się przekonać oglądając filmik z tej ceremonii. Było i straszno i śmieszno…

Ów „transpłciowy” łyżwiarz to niejaki(a) Minna-Maaria Antikainen, 59-letni z zawodu rolnik. Który zaczął jeździć na łyżwach w wieku 50 lat. Prywatnie to ojciec dójki dzieci, który teraz teraz nazywa się Minna-Maaria.

Nie po raz pierwszy sport jest wykorzystywany do promocji ideologii LGBT. Natrętna propaganda tego typu ma zarażać młodzież wątpliwościami na temat na swojej tożsamości, co póxniej owocuje wieloma tragediami. W tym przypadku był jednak blamaż…

ME w Espoo zaczęły się w środę i byłą to 115. edycja europejskiego czempionatu. W rywalizacji brało udział 29 solistów, 30 solistek, 13 par sportowych oraz 23 pary taneczne plus niezbyt zgrabny „trans”…

