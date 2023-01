Zakaz eksportu szczepionek i lekarstw do Rosji. Rząd ogłosił zaostrzenie sankcji

REKLAMA

Na liście towarów objętych nowym pakietem sankcji eksportowych do Rosji rząd Japonii umieścił szczepionki, sprzęt medyczny, lekarstwa i zestawy diagnostyczne. Cała lista obejmuje 92 pozycje towarów, do których dostęp może wpłynąć na wzmocnienie potencjału militarnego Rosji, poinformowało ministerstwo gospodarki.

Rząd Japonii ogłosił w piątek zaostrzenie sankcji wobec Rosji po jej atakach rakietowych na Ukrainę w czwartek, w których zginęło co najmniej 11 osób, oraz decyzji USA i Niemiec o przekazaniu Ukrainie czołgów, które mogą jej pomóc w odparciu nowej ofensywy Rosji.

Lista objętych sankcjami towarów zawiera 92 pozycje, do których dostęp zdaniem japońskiego rządu może wpłynąć na wzmocnienie potencjału militarnego Rosji. Ograniczenia te dotyczą sprzętu do eksploatacji pól naftowych i gazowych oraz materiałów radioaktywnych, szczepionek i substancji toksycznych.

Sankcje obejmą także dostawy do Rosji armatek wodnych, pałek policyjnych, kajdanek, gazu łzawiącego, proszków do odcisków palców, urządzeń do wykrywania materiałów wybuchowych, przenośnych generatorów, robotów, sprzętu rentgenowskiego.

Nowy pakiet sankcji antyrosyjskich, który od 3 lutego wprowadził japoński rząd, obejmuje też 49 rosyjskich firm oraz 36 osób.