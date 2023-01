Boris Johnson UJAWNIA treść rozmowy z Putinem. „Nie chcę cię skrzywdzić, ALE…”

REKLAMA

Były premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, ujawnia treść rozmowy telefonicznej, którą odbył z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem tuż przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Kremlowski polityk miał w niewybredny sposób, niby w żartach, grozić Johnsonowi i Brytyjczykom.

Johnson podzielił się wspomnieniem z rozmowy z Putinem w rozmowie przeprowadzonej w ramach filmu dokumentalnego kręconego przez brytyjską stację BBC. Premiera filmu odbędzie się w poniedziałek 30 stycznia wieczorem.

Były premier Zjednoczonego Królestwa twierdzi, że ostrzegał rosyjskiego prezydenta, że jeśli ten zdecyduje się na wojnę z Ukrainą, to Zachód nałoży na Federację Rosyjską szereg sankcji.

Johnson miał też poinformować Putina, że Ukraina w najbliższej przyszłości nie wejdzie do struktur NATO, ale jeśli Rosja zaatakuje to państwo, to wojska sojuszu zwiększą swoją obecność przy granicach Federacji.

W odpowiedzi na te słowa Putin miał w niezbyt wyszukany sposób zagrozić Johnsonowi i Brytyjczykom wysłaniem rosyjskich pocisków.

– W pewnym momencie jakby mi zagroził i powiedział: „Boris, nie chcę cię skrzywdzić, ale z pociskiem rakietowym zajęłoby to minutę lub coś w tym stylu”. Zabawne. Ale myślę, sądząc po tym jego bardzo zrelaksowanym tonie, że po prostu bawił się moimi próbami skłonienia go do negocjacji – przywołał tamto wspomnienie były szef londyńskiego rządu.

Brytyjski polityk przypomniał także, ze oferował prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że zorganizuje mu ucieczkę z ojczyzny, w której wybuchła wojna.

– Nie przyjął mojej propozycji. Bohatersko pozostał tam, gdzie był – wspomina Boris Johnson.