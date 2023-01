Dziambor o Unii Europejskiej: „Tutaj mamy dowód na to, że wszystko to, co mówimy jest prawdą” [VIDEO]

REKLAMA

Parlament Europejski chce zmienić traktaty unijne tak, by lasy państw członkowskich znalazły się pod zarządem unijnych urzędników. Tworzenie unijnego superpaństwa skomentował na antenie TVP 3 Gdańsk Artur Dziambor.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię o zmianie traktatów, które przeniosą leśnictwo z kompetencji krajowych do wspólnych UE. Aby zmiany w traktatach doszły do skutku, muszą się zgodzić wszystkie państwa członkowskie.

– Jak mówimy o tym, że Unia Europejska staje się na naszych oczach superpaństwem, to nam się niektórzy dziwią, a tutaj mamy dowód na to, że wszystko to, co mówimy jest prawdą – powiedział Artur Dziambor.

– W tym momencie Unia Europejska chce zarządzać naszymi polskimi lasami, jak słyszymy od posła Śniadka i wodami, więc kim my tak naprawdę jesteśmy, jak nie lokatorami na tym terenie zarządzanym przez Brukselę i Berlin? – wskazał. Prowadząca program dodała, że UE chce także zarządzać kwestiami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego.

– To jest oczywistość, że trzeba być przeciwko temu, w ogóle bez żadnej dyskusji. Oni po prostu tak myślą, że rzeczywiście tak będzie, że Unia Europejska zarządza swoimi prowincjami, a prowincje siedzą cicho – skwitował Dziambor.

– Szkoda, że zgodził się nasz rząd na te warunki KPO, bo to od tego się zaczęło – wskazał prezes Wolnościowców.

– Większość Parlamentu Europejskiego dąży do tego, żeby nie było państw niezależnych, tylko żeby był jeden wielki zarząd, żeby były Zjednoczone Stany Unii Europejskiej zarządzane przez Komisję Europejską, która pochodzi z bliżej nieokreślonego wyboru – dodał.

– Im zależy na tym, ponieważ oni nie mają takiego silnego związku ze swoją narodowością. My jednak mamy odrębną walutę, mamy swoją historię, której się trzymamy, mamy jednak swoje własne interesy i chęć zarządzania samymi sobą – podkreślił poseł Konfederacji.

– Ja wielokrotnie to powtarzałem, tak jak ja krytykuję rząd Prawa i Sprawiedliwości właściwie w gospodarce na każdym ich złym kroku, tak absolutnie nie zgadzam się na to, żeby Unia Europejska nam tutaj narzucała prawa, więc absolutnie nie zgodzę się i na to, żebyśmy oddawali polskie lasy, wody czy cokolwiek pod zarządy Unii Europejskiej – powiedział Artur Dziambor.

