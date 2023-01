Erdoğan chętnie przyjmie Finlandię do NATO, ale Szwecję już niekoniecznie

REKLAMA

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan poinformował, że nie ma nic przeciwko temu, by Republika Finlandii dołączyła do NATO. Ma jednak zastrzeżenia dotyczące wejścia do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego Królestwa Szwecji.

Erdoğan podczas niedzielnego spotkania z młodzieżą został zapytany o proces akcesyjny do struktur NATO dwóch nordyckich państw – Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji.



– Turcja może przyjąć Finlandię do Sojuszu – stwierdził turecki przywódca.

Dalej prezydent Turcji stwierdził, że „Szwecja będzie zszokowana tym komunikatem”. Turkom od samego początku nie po drodze jest z przyjęciem Szwecji do Sojuszu.

Po pierwsze – Szwedzi przyjęli u siebie wielu uchodźców kurdyjskich, których prześladująca Kurdów Turcja uważa za terrorystów.

Po drugie – na negatywny stosunek Turków do Szwedów wpłynęły ostatnie demonstracje i spalenie Koranu – świętej księgi muzułmanów.