Gwałciciel 17-latki poszukiwany. Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja prosi o pomoc [VIDEO]

Policjanci z Zabrza szukają sprawcy zgwałcenia 17-latki. Proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą pomóc w identyfikacji. W poniedziałek, zgodnie z decyzją prokuratury, policja opublikowała w internecie wizerunek podejrzewanego o to mężczyzny.

„Wizerunek sprawcy został zarejestrowany w dniu zdarzenia przez kamery autobusu, którym sprawca oraz pokrzywdzona podróżowali razem z Katowic do Zabrza” – poinformowała policja.

Do gwałtu doszło przed tygodniem, w nocy z 23 na 24 stycznia. Jak ustalono, mężczyzna poznał 17-latkę w Sosnowcu i podstępem nakłonił, by pojechała z nim do Zabrza. Zaprowadził ją do pustostanu, gdzie dopuścił się zgwałcenia. Ponadto ukradł jej telefon i zegarek.

O opublikowaniu wizerunku sprawcy zdecydował prokurator prowadzący w tej sprawie postępowanie. W poniedziałek na stronie internetowej zabrzańskiej policji zamieszczono krótki film nagrany w miejskim autobusie. Na nagraniu widać mężczyznę w dżinsach i ciemnej kurtce, w kapturze na głowie.

„Jeżeli rozpoznają Państwo mężczyznę na nagraniu, prosimy o kontakt pod nr telefonu 47 8543 200 lub z najbliższą jednostką policji – telefon alarmowy 112” – apelują funkcjonariusze. Osobom, które przekażą informacje, policja gwarantuje anonimowość.