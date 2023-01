Polska wódka ziemniaczana – dla szukających subtelnego trunku, dla koneserów

Wódki ziemniaczane wciąż nie osiągnęły tak dużej popularności, jak wódki na bazie zbóż. Oferują jednak bardzo wiele: kremowy, bardziej delikatny profil smakowy z odrobiną wyrazistej słodyczy. To uniwersalne opcje, co sprawia, że perfekcyjnie sprawdzają się na imprezach z dużą liczbą gości. Co powinieneś wiedzieć o tym trunku?

Alkohol z ziemniaków

Przede wszystkim, na początek warto zainteresować się tym, jak produkuje się ten alkohol. Na pierwszy ogień idzie dokładne oczyszczenie wszystkich składników. Wprost kluczowym składnikiem są ziemniaki odznaczające się wysoką zawartością skrobi; to właśnie one są odpowiedzialne za słodszy, delikatniejszy i bardziej kremowy profil smakowy. Następnie czas na parowanie i rozkładanie do cukrów prostych na drodze zacierania, przez co skrobia się upłynnia.

Później autorzy przechodzą do fermentacji z użyciem drożdży, a potem do destylacji i rektyfikacji. Ostatnim etapem procesu jest rozcieńczenie destylatu z wodą w dobrze przemyślanych proporcjach. Trunek w takiej postaci rozlewa się do butelek. Warunki, jakie trzeba spełnić podczas produkowania tych napojów określają rygorystyczne akty prawne.

Najlepsza wódka z ziemniaków

Czym powinna odznaczać się topowa wódka z ziemniaków? Najważniejszą rzeczą będzie na pewno dobranie odpowiednich ziemniaków. Musi to być taki rodzaj, który jest bogaty w skrobię. Tylko warzywa z taką charakterystyką będą mogły zapewnić delikatny, kremowy i słodki smak, co przekłada się z kolei na wyższą pijalność.

Wódka ziemniaczana to wręcz strzał w dziesiątkę jeśli planujemy imprezy w większym gronie. Stosunkowo neutralny profil smakowy stanowi kompromis dla różnych preferencji, mając szansę zasmakować praktycznie każdemu. Ten typ świetnie nada się również jako baza do drinków; nie będzie przysłaniać smaku pozostałych dodatków.

Polska wódka z ziemniaka

Wódki ziemniaczane możemy coraz częściej spotkać na półkach sklepowych: i to wszystko pomimo tego, że wciąż są mniej popularne od zbożowych wersji! Pochodzą one z różnych krajów; warto jednak podkreślić, że pośród tych butelek wyróżniają się propozycje z Polski. To między innymi dzięki topowej klasy uprawom warzyw używanych do produkcji tych destylatów oferują one niepowtarzalne profile smakowe.

Mając to na uwadze, warto odkrywać polskie propozycje. W takim wypadku dobrze jest również sprawdzić i dowiedzieć się nieco o regionie, z jakiego pochodzą. Zdecydowanie interesujący mogą okazać się przedstawiciele z Wielkopolski, która to znana jest z upraw wysokiej klasy ziemniaków.

Dla kogo ten trunek?

Dlaczego podczas kolejnych zakupów warto zdecydować się na wódkę ziemniaczaną zamiast bardziej popularnych opcji wykonanych na bazie zbóż? To doskonała propozycja, jeśli jesteś koneserem szukającym subtelnego smaku. Jeśli nie lubisz zbytniej intensywności, to wersja właśnie dla Ciebie. To także napój, który może stanowić złoty środek, kiedy spotyka się kilka różnych preferencji.

To nie koniec zalet! Trzeba dodać, że to także dobra baza do drinków. Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że większość wódek smakuje praktycznie tak samo i ciężko wyczuć różnicę. Wódka na spirytusie ziemniaczanym to idealna okazja, żeby przekonać się, iż jest inaczej!