Recepta Online – Co musisz wiedzieć

Elektroniczne recepty mają bardzo dużo zalet. Jest to wygodne, bezpieczne i łatwe rozwiązanie.

Dlaczego e-recepty są tak cenione?

Elektroniczne recepty już od 2020 roku działają w Polsce. Korzystają z nich zarówno osoby młodsze, jak i starsze. Zapewniają wygodę, bezpieczeństwo oraz oszczędność czasu. Co więcej, dzięki nim nie ma konieczności jeżdżenia do specjalistów za każdym radem, kiedy jest potrzebna recepta. System działa bardzo łatwo. Pacjent dostaje 4-cyfrowy kod SMS-em bądź na skrzynkę pocztową. Receptę może wystawić każdy lekarz bądź pielęgniarka można też ją otrzymać przez Internet na Medyk Online. Po wystawieniu dokumentu trafia on bezpośrednio do systemu Ministerstwa Zdrowia, z którego korzystają praktycznie wszystkie apteki w naszym kraju.

Telemedycyna zyskała na popularności przez pandemię koronawirusa. Dzięki niej chorzy nie muszą wychodzić z domu, żeby otrzymać poradę bądź receptę na wymagane leki. To nie korzyść zalet takiej recepty. Okazuje się, że nie trzeba też stać w kolejkach do lekarza. Takie recepty są też o wiele bardziej czytelne niż tradycyjne. Nie trzeba też martwić się o to, że dokument zostanie zgubiony. Recepta online to rozwiązanie, które działa w praktycznie całej Europie. W Polsce system został zaimplementowany w 2020 roku.

Jak można dostać e-receptę?

W Internecie można natrafić się na bardzo dużo platform medycznych oferujących elektroniczne recepty. Trzeba tylko wpisać właściwą frazę w wyszukiwarkę i pojawi się wiele portali medycznych. Można tam znaleźć specjalistów z różnych dziedzin, którzy oferują e-konsultacje, w czasie których można otrzymać receptę online. Oprócz tego można też otrzymać e-zwolnienie L4. Żeby umówić się na wizytę, trzeba tylko odwiedzić stronę i zaznaczyć dogodny termin oraz godzinę. Należy również wypełnić formularz medyczny. Kolejno na podany adres e-mail przyjdzie link do spotkania online. Receptę otrzyma się wtedy, kiedy lekarz uzna wywiad z formularza za wystarczający. Jest to bardzo proste rozwiązanie, z którego korzystają nawet osoby starsze.

Jak długo ważna jest e-recepta? Czy jest bezpieczna?

Standardowa ważność elektronicznej recepty to 30 dni od momentu jest wystawienia. Trzeba jednak wiedzieć, że czas na zrealizowanie recepty na antybiotyki, szczepionki oraz leki recepturowe jest krótszy. Trwa on 7 dni. O datę ważności recepty najlepiej zapytać specjalistę, który ją wypisał. Otrzymując dokument na kilka opakowań leków, nie trzeba kupować od razu wszystkich. Okazuje się, że receptę można zrealizować częściowo. Jeżeli znajduje się na niej pięć opakowań leku, można wykupić wszystkie od razu, lecz można też kupić tylko jedno. Daje to wielkie możliwości. E-recepty są w pełni bezpieczne. Gwarantują nie tylko wygodę oraz oszczędność czasu, ale też anonimowość. To rozwiązanie cenione zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy. Także farmaceuci dostrzegają wiele zalet elektronicznych recept. System jest stale usprawniany, gdyż celem jest zapewnienie wygody pacjentom oraz lekarzom. Elektroniczna recepta działa w wielu krajach Unii Europejskiej.