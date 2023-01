100 dni rządu Meloni. Jaka jest ocena Włochów? [VIDEO]

REKLAMA

Giorgia Meloni sprawuje władzę w Italii od 100 dni. Co ciekawe, nawet lewicowe media i „europejscy partnerzy”, oceniają bilans jej rządów raczej pozytywnie. Pewnie spodziewali się „czarnego luda skrajnej prawicy”?

UE miała być przygotowana na „permanentny impas” w relacjach z Rzymem. Giorgia Meloni, lider partii Fratelli d’Italia miała przypisaną łatkę polityka „populistycznego, tożsamościowego i suwerenistycznego”, co jest w oczach Brukseli na wskroś pejoratywne.

Obawiano się, że „obrona interesów narodowych” szybko skonfliktuje jej gabinet z „europejskimi partnerami”. Teraz okazuje się, że Meloni wykazała się pewnym sprytem. W polityce krajowej dokonała niewielkich przesunięć w budżecie skonstruowanym jeszcze przez swojego poprzednika, „uniofila” Mario Draghiego.

Włochy są jednym z głównych krajów beneficjentów tzw. europejskiego planu odbudowy. Otrzymają 190 miliardów euro dotacji i pożyczek, więc Meloni nie chce dać Brukseli pretekstu do szantażu i blokowania tych pieniędzy.

W tym względzie premier jest pragmatyczna. Giorgia Meloni posłała swoich „bardzo umiarkowanych” emisariuszy na negocjacje z KE do Brukseli. Jej minister spraw zagranicznych Antonio Tajani jest przecież byłym przewodniczącym euro-parlamentu. Ze słownika politycznego Meloni zniknęły na razie słowa o „francusko-niemieckich biurokratach”, którzy rządzą w Brukseli.

Meloni jest atkowana jednak za ograniczanie napływu imigrantów, chociaż i tutaj stara się nie wchodzić w ostry konflikt z „organizacjami humanitarnymi” i ich statkami przemytniczymi, które ciągle dowożą do Włoch nowych nielegalników.

Jednak Bruksela i tak zarzuca rządowi Włoch, że „znacznie utrudnia pracę organizacjom pozarządowym, które biorą udział w ratowaniu migrantów na Morzu Śródziemnym”. Meloni jednak obiecywała przed wyborami „ograniczenie nielegalnej imigracji do zera”. „Jesteśmy bardzo daleko od radykalnych i ekstremistycznych zapowiedzi, których się spodziewaliśmy” – mówią jej „euro-partnerzy”.

W kraju Meloni ma 46% pozytywnych opinii. Więcej krytyki pojawia się na prawicy, a niektórzy zarzucają jej, że zrezygnowała „ze zbyt wielu zobowiązań”. Giorgia Meloni odpowiada, że trzeba „brać pod uwagę rzeczywistość”. Pozytywny obraz Meloni uzupełniają też jej zdolności komunikacji społecznej.

✅ Patto per la terza età

✅ DDL sulla Giustizia

✅ Progetto Stazioni sicure

✅ Incontri in Algeria e Libia per fare dell’Italia l’hub energetico d’Europa

✅ Contrasto all’immigrazione irregolare

Aggiornamento sul lavoro del Governo. #gliappuntidiGiorgia https://t.co/hFuuTgIm6T

