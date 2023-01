Państwowa patologia. Poczta Polska kontra Orlen. Związkowcy oburzeni

REKLAMA

Związki z Poczty Polskiej apelują do premiera, by przerwał „wyniszczającą” rywalizację państwowych firm. Atakują Orlen, który rozwija własną sieć automatów paczkowych – pisze wtorkowa „Rzeczpospolita”.

Jak pisze dziennik, iskrzy na linii Poczta Polska (PP) – PKN Orlen, a gra idzie o wart 17 mld zł rynek zwany w skrócie KEP (kurier, ekspres, paczka).

Oto znakomity przykład patologii, związanej z działalności „państwowych” przedsiębiorstw. Pomijając doskonale znane wszystkim wcześniejsze wyczyny Orlenu, ten najnowszy również wskazuje na niedowład systemu. Oto „firma”, której „interesy” zależą od widzimisię polityków, nagle zaczęła prowadzić działalność kurierską. Bo tak, bo takie było zapotrzebowanie „odpowiednich czynników”. Twór, rządzony przez Daniela Obajtka, ma być bowiem przykładem jak władza PiS znakomicie radzi sobie w „biznesach”. Wbrew logice, prawdzie i zdrowemu rozsądkowi. Hasło „znacjonalizować i hulaj dusza” obowiązuje w najlepsze.

Socjalizm w pełnej krasie

No, może akurat nie w przypadku Poczty Polskiej, bo ta jest właśnie pożerana przez Orlen. Wieczne kłopoty jako znak firmowy, brak kompetentnych pracowników, zacofanie technologiczne – PP na dobre przypomina już swoją „poprzedniczkę” z czasów PRL. Trudno się jednak temu dziwić – jest przecież zarządzana przez ludzi, którzy kochają socjalizm i wcielają go w życie, choć w życiu nie uda się im tego systemu przysposobić do potrzeb rzeczywistości.

A ponieważ patologia rodzi patologię, mamy kolejną. Oto związkowcy – wiadomo, kto zacz – uznali, że rywalizacja firm to jest samo zło. Gdyby dodali, że państwowych i trzeba wprowadzić w naszym kraju wolny rynek – to jeszcze można by to było im wybaczyć. Ale im nie podoba się rywalizacja jako taka. Niewydolny państwowy moloch ma pozostać niewydolnym molochem i innym molochom wara od tego.

Podsumowując: ręczne sterowanie gospodarką niszczy wszystko co wartościowe, degenerując przy tym ludzi czerpiących korzyści z tego paskudnego systemu. Czego najlepiej dowodzi wspomniana sprawa Poczty Polskiej, Orlenu i związkowców.

Złapali poślizg

„Po tym, jak państwowe spółki zakończyły w ub.r. współpracę logistyczną, Orlen w imponującym tempie rośnie w siłę w branży, którą PP uważa za swoją domenę. Stawia kolejne automaty paczkowe. Państwowy operator pocztowy przegrywa rywalizację na tym polu nie tylko z naftową spółką czy kurierską konkurencją (InPost, DPD, DHL), ale również z Allegro, które ma już sieć ponad 2 tys. maszyn” – czytamy we wspomnianej „Rzeczpospolitej”.

Według „Rz”, plan ekspansji PP utknął w szufladach i łapie poślizg. „Jak informuje Wspólna Reprezentacja Związkowa PP, na niedawnym spotkaniu prezes tej logistycznej spółki Skarbu Państwa Krzysztof Falkowski miał przyznać, że Poczta znacząco odbiega od konkurencji pod względem liczby posiadanych automatów paczkowych, a sytuację tę będzie bardzo trudno zmienić w nadchodzących latach. Związkowcy PP napisali więc do premiera, by nakazał zarządom obu firm rozmowy o powrocie do współpracy” – pisze gazeta.

Przespali swój moment

Dziennik zauważa, że automaty w Polsce stają się jedną z kluczowych broni w walce o klientów robiących e-zakupy. Rynek takich maszyn wciąż dynamicznie rośnie. Ale choć lider – firma InPost – ma ich nad Wisłą prawie 20 tys., popyt wciąż jest nienasycony. O swój kawałek tortu walczą kolejni gracze (DPD ma ok. 3 tys. urządzeń, AliExpress – ok. 1 tys.), a bitwa o lokalizacje jest zajadła. Orlen dysponuje już 2 tys. urządzeń, a teraz jeszcze przyspiesza. „W tym roku planujemy zainstalować co najmniej drugie tyle maszyn” – zapowiadają w biurze prasowym paliwowego koncernu.

Zdaniem „Rz” Poczta przespała swój moment. „Ogłaszała, że postawi 2 tys. maszyn do końca 2022 r., a potem deklarowała, że osiągnie ten cel w I kwartale 2023 r. Dziś wiadomo, że to może się uda dopiero przed 2024 r.” – czytamy.

Według gazety, pocztowcy chcą skorzystać też na sukcesie Orlenu. „Pocztowa Solidarność zaapelowała do premiera, by ten zainterweniował, gdyż +doszło do patologii+. Bogumił Nowicki, szef tego związku, twierdzi, że niedopuszczalne jest, +by przedsiębiorstwa państwowe wzajemnie się niszczyły+. Przekonuje, że zamiast synergii doszło do antagonizmu” – pisze „Rz”