Putin wygłosi orędzie. Przekładał je od 2021 roku. Co powie?

Prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin, ma wygłosić orędzie przed parlamentem – informują rosyjskie media. Wystąpienie to było zapowiadane od 2021 roku i od tego czasu nieustannie je przekładano.

Władimir Putin wystąpi przez Zgromadzeniem Federalnym na kilka dni przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę – informują Agencje RIA Novosti i TASS.

Prezydenckie orędzie zostanie wygłoszone najprawdopodobniej 21 lutego. Według medialnych spekulacji może one dotyczyć nowej ofensywy wojsk rosyjskich na Ukrainie lub kolejnej fali mobilizacji do armii.

Przygotowania do organizacji orędzia głowy państwa już trwają. Będzie to duże wydarzenie, bo zapowiadane jest od 2021 roku, lecz nieustannie je przekładano, co stało się powodem plotek o złym stanie zdrowia Putina.

Ostatni raz orędzie prezydenta zapowiadano na 27 grudnia 2022 roku, lecz również wtedy nie doszło do jego wygłoszenia.

Publiczne wystąpienia Putina wzbudzają duże emocje na całym świecie, bo rosyjski władyka może ogłosić w ich czasie przełomowe decyzje, które wpłyną na losy wojny.