Trybunał Konstytucyjny: ustawa legalizująca eutanazję jest niezgodna z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny Portugalii uznał w poniedziałek ustawę o depenalizacji eutanazji za niezgodną z konstytucją. To trzecia od 2021 r. nieudana próba zalegalizowania tzw. śmierci wspomaganej przez jednoizbowy parlament tego kraju – Zgromadzenie Republiki.

Przepisy, jak wyjaśnił przewodniczący TK Joao Caupers, zostały zakwestionowane przez większość sędziów trybunału z powodu możliwości ich “sprzecznego interpretowania”.

Ustawę określił ją jako wadliwą, gdyż nie precyzuje ona, w jakich przypadkach należy dopuszczać pacjentów do eutanazji.

Główną wadą dokumentu, jak dodał szef TK, jest sformułowanie zawarte w ustawie, że do śmierci wspomaganej można zakwalifikować osoby “cierpiące fizycznie, psychologicznie i duchowo”.

Caupers wyjaśnił, że konieczne jest dokładne określenie czy osoba dopuszczona do eutanazji ma doświadczać wszystkich tych cierpień równocześnie, czy też wystarczy, że odczuwa cierpienie w jednej z tych sfer.

Zatwierdzoną w grudniu przez parlament ustawę o depenalizacji eutanazji skierował na początku stycznia do TK prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa. Stwierdził on wówczas, że nowa regulacja jest wadliwa, gdyż w sposób mało precyzyjny określa zasady dopuszczenia pacjenta do tzw. śmierci wspomaganej.