Polak zagra w Meczu Wschodzących Gwiazd NBA. Dorównuje legendom [VIDEO]

19-letni Jeremy Sochan jako pierwszy Polak w historii został wybrany do składu Meczu Wschodzących Gwiazd koszykarskiej ligi NBA, który odbędzie się podczas All Star Weekend (17-19 lutego) w Salt Lake City.

Sochan jako debiutant w NBA ma bardzo dobre średnie – 10,1 pkt, 4,9 zbiórek i 2,5 asysty w meczu. Średnio przebywa na parkiecie 26,1 minut. Wystąpił w 44 spotkaniach, a w 41 z nich wyszedł w pierwszej piątce, co jest najlepszym wynikiem debiutanta od czasu Francuza Tony’ego Parkera, który w sezonie 2001/02 zagrał 72 razy w wyjściowym składzie.

Średnie meczowe Sochana stawiają go w gronie najlepszych koszykarzy-debiutantów, późniejszych gwiazd drużyny San Antonio Spurs – Tima Duncana, Davida Robinsona i Williego Andersona.

Polak, wybrany w drafcie NBA z numerem 9, jest jednym z dwóch pierwszoroczniaków w tym sezonie, który ma na koncie przynajmniej 400 pkt, 200 zbiórek i 100 asyst. Drugim jest Paolo Banchero, draftowa „jedynka” z Orlando Magic.

Sochan będzie dziesiątym zawodnikiem San Antonio, który weźmie udział w spotkaniu Wschodzących Gwiazd (pierwsze rozegrano w 1994 r.). Mecz Gwiazd oraz cały weekend odbędzie się w Salt Lake City po raz pierwszy od 1993 r.

W ostatnich dniach reprezentant Polski zaliczył znakomity występ – przeciwko Phoenix Suns uzyskał rekord w karierze – 30 punktów, miał osiem zbiórek i pięć asyst. Spurs ulegli jednak po dogrywce Suns 118:128. Syn Anety Sochan, byłej koszykarki Polonii Warszawa i Amerykanina, został tym samym piątym nastolatkiem w historii NBA z takimi osiągnięciami. Jego poprzednikami byli zawodnicy takiego formatu jak: LeBron James, Kevin Durant, Słoweniec Luka Doncic i Zion Williamson.

W spotkaniu Meczu Wschodzących Gwiazd udział weźmie 11 debiutantów, 10 zawodników grających w NBA drugi sezon oraz siedmiu z zaplecza ligi NBA – G League. 21 koszykarzy wybierali asystenci głównych szkoleniowców.

Kapitanami drużyn w Meczu Gwiazd będą LeBron James z Los Angeles Lakers i Grek Giannis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks, którzy otrzymali najwięcej głosów kibiców. 38-letni lider „Jeziorowców” wystąpi w tym wydarzeniu po raz 19. i wyrówna rekord legendy Kareema Abdul-Jabbara.

