Policyjna obława. Nie żyje uciekający

We wtorek wieczorem w Poznaniu, w trakcie policyjnej obławy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo na terenie innego województwa, doszło do wypadku samochodowego. Zginął ścigany mężczyzna.

Jak przekazał rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak, we wtorek „na terenie Poznania prowadzona była obława za osobą podejrzewaną o zabójstwo na terenie innego województwa”.

Dodał, że ok. godz. 20 na ul. Opolskiej w Poznaniu doszło do wypadku samochodowego. Jak powiedział, „kierowca poruszający się skodą – właśnie ten poszukiwany – uderzył w inny samochód jadący ulicą Opolską, doprowadzając do wypadku, w wyniku którego on sam zginął”.

„Natomiast kierowca drugiego auta, w które on uderzył, ma złamania. Trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy” – zaznaczył Borowiak.

Policja nie udziela bliższych informacji ani o zdarzeniu, ani prowadzonej akcji.