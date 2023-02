To ON będzie kandydatem PiS na prezydenta? Po raz pierwszy pojawił się w sondażu

REKLAMA

W nowym sondażu dotyczącym wyborów prezydenckich pojawiło się nazwisko polityka z PiS, który wcześniej nie pojawiał się w zestawieniu. Czy to właśnie jego Jarosław Kaczyński namaści na następcę Andrzeja Dudy?

Prezydenta wybierać będziemy dopiero za dwa lata, ale jedno jest pewne – nie będzie nim już Andrzej Duda. Pełniący obecnie obowiązki głowy państwa polityk właśnie wykorzystuje swoją ostatnią kadencję.



Kto będzie następcą Dudy? Polska polityka jest zbyt nieprzewidywalna, by móc formułować tego typu proroctwa. Na ten moment trudno jest nawet wskazać, kto miałby być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości.

Wiele osób wskazuje, że pisowcy na pewno wystawią Beatę Szydło, inni wskazują Mateusza Morawieckiego, a teraz pojawiło się jeszcze jedno nazwisko. To obecny minister obrony narodowej – Mariusz Błaszczak. Właśnie ujęto go w najnowszym sondażu prezydenckim.

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałby Rafał Trzaskowski z wynikiem 35,69 proc. głosów ankietowanych. O ile oczywiście PO-KO wystawiłoby ponownie prezydenta Warszawy.

Do drugiej tury przeszedłby także Mariusz Błaszczak, jeśli to rzeczywiście on reprezentowałby PiS. Minister otrzymałby 30,65 proc. głosów.

Na trzecim miejscu znalazłby się szef Polski 2050 – Szymon Hołownia. Były dziennikarz otrzymałby 11,64 proc. głosów.

Jeśli Konfederację reprezentowałby Sławomir Mentzen, czyli prezes Nowej Nadziei, to uzyskałby on wynik 8,43 proc.

Dalej, z wynikiem 5 proc., znaleźliby się: lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, były RPO Adam Bodnar i Magdalena Biejat (partia Razem).