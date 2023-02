MSZ Węgier: To co myśli ambasador USA jest nieistotne, to nie jego sprawa

REKLAMA

– To, co myśli ambasador USA, czy jakikolwiek inny ambasador o wewnętrznych stosunkach panujących na Węgrzech, jest nieistotne, bo to nie jego sprawa – oświadczył w czwartek minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto w odpowiedzi na krytykę ze strony ambasadora USA w Budapeszcie Davida Pressmana.

„Przyjmujemy nie gubernatorów czy sędziów, którzy są przysyłani tu, aby mówić nam, jak postępować we własnym kraju. Ta epoka już się skończyła. Węgry są suwerennym krajem, nikt z zewnątrz nie będzie nam mówił, jak mamy żyć” – dodał szef węgierskiej dyplomacji.

REKLAMA

Pressman skrytykował węgierski rząd w sprawie podejścia do wojny w Ukrainie w środowym artykule opublikowanym przez portal Politico: „Liderzy węgierskiego rządu często mówią o promowaniu pokoju, ale nadal forsują politykę popieraną przez Putina, od potępienia sankcji do przyjęcia rosyjskich propozycji +zawieszenia broni+”.

Szijjarto został poproszony o komentarz do tych słów podczas czwartkowej konferencji prasowej, która była poświęcona węgiersko-egipskiej współpracy gospodarczej.

„Jeśli (Pressman – PAP) będzie chciał wykorzystać swój pobyt na Węgrzech do oceniania działań rządu, wybranego przez wyraźną większość narodu węgierskiego, to będzie miał bardzo trudne zadanie, jeśli chodzi o skuteczną pracę na rzecz poprawy współpracy między oboma krajami” – podsumował minister.

Amerykański dyplomata odpowiedział na to na Twitterze: „Z całym szacunkiem, nie uważamy próby jednostronnych zmian granic Europy przez Rosję za +rozwój wewnętrznych stosunków politycznych na Węgrzech+”. (https://twitter.com/USAmbHungary/status/1621179018841055233)

Pressman, który nie pierwszy raz występuje z krytyką posunięć rządu Viktora Orbana, przyjechał na Węgry we wrześniu 2022 roku po prawie dwóch latach nieobecności amerykańskiego ambasadora w tym kraju. Był to wyraz krytycznego podejścia administracji Joe Bidena do polityki rządu Orbana, który z kolei nie ukrywał sympatii do byłego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Pod koniec stycznia Szijjarto i Pressman spotkali się na roboczym lunchu, omawiając m.in. wojnę na Ukrainie oraz współpracę w ramach NATO. Amerykanin mówił wówczas o potrzebie kontynuacji rozmów „na temat wyzwań, którym nasze kraje powinny wspólnie stawić czoła” i o „możliwości wzmocnienia naszego partnerstwa”.