Powrót Jarosława Kaczyńskiego. Znów zacznie się objazd

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wraca do zdrowia i myślę, że w ciągu kilku tygodni również będzie wracał do objazdu po Polsce. Aktywność polityków w terenie będzie odgrywała duże znacznie w czasie kampanii wyborczej – powiedział w czwartek w Studiu PAP Michał Moskal, dyrektor biura prezydialnego PiS.

Moskal w czwartek w rozmowie z PAP.PL pytany był m.in. o powrót prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do spotkań z wyborcami. Objazd 94 okręgów, które składają się na strukturę PiS, Kaczyński rozpoczął w lipcu 2022 r., w grudniu trasę przerwał planowy zabieg ortopedyczny.

„Prezes Kaczyński wraca do zdrowia i myślę, że w ciągu kilku tygodni również będzie wracał do objazdu, który planujemy skończyć. Założeniem było objechanie okręgów senackich, więc tutaj już tak na prawdę większość jest za nami. Chcielibyśmy, żeby w ciągu kilku miesięcy (objazd) został zakończony, żeby przejść do aktywności czysto kampanijnej” – podkreślił polityk.

„Jest wiele spraw, w których pan prezes Kaczyński osobiście interweniuje i to są sprawy często zwykłych obywateli, takie jak chociażby sytuacje bezprawnych odbiorów dzieci z rodzin (…). To są częste przypadki, ale również inne małe niesprawiedliwości, w których prezes PiS bardzo często podejmuje interwencje przy różnych organach” – zaznaczył z pełna powagą.

Moskal poinformował, że wśród nachodzącej korespondencji pojawiają się również wyrazy poparcia, ale także obraźliwe treści.

„Zdarzają się i groźby, czasami składamy również zawiadomienia do prokuratury” – dodał.