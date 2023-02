Wspólna misja Izraela i USA. Na księżyc

REKLAMA

Amerykańska Agencja Kosmiczna (NASA) oraz Izraelska Agencja Kosmiczna (ISA) podpisały w środę w Tel Awiwie porozumienie o współpracy w sprawie misji na Księżyc, poinformowała ISA na Twitterze. Jak informują izraelskie media, Izrael ma otrzymać pełne wsparcie amerykańskiej agencji kosmicznej w misji Beresheet2, która ma wystartować w 2025 roku.

Porozumienie zostało podpisane podczas 18. Międzynarodowej Konferencji Kosmicznej, która odbywa się w Tel Awiwie – wynika z informacji przekazanej przez Izraelską Agencję Kosmiczną.

„Dokument został podpisany przez zastępcę szefa NASA Roberta D. Cabanę i dyrektora generalnego ISA Uri Orona i przewiduje, że amerykańska agencja kosmiczna zapewni pełne wsparcie izraelskiej misji” – napisał dziennik „The Jerusalem Post”.

„Projekt Beresheet jest chlubą nauki i technologii Izraela” – powiedział podczas podpisywania porozumienia izraelski minister nauki i technologii Ofir Akunis, cytowany przez „TJP”. „Współpraca z NASA jest kolejnym świadectwem doskonałych stosunków między Izraelem a USA oraz intensyfikacji współpracy w kwestiach naukowych i technologicznych” – mówił minister.

Gazeta przypomina, że porozumienie jest kontynuacją współpracy z 2019 r. NASA i ISA pracowały wówczas razem podczas pierwszej misji Beresheet. Wystrzelono wtedy sondę, która wprawdzie dotarła na orbitę Księżyca, ale utracono z nią kontakt. Rozbiła się o powierzchnię Srebrnego Globu.

