Areszt dla sprawcy rozboju. Napadł na kwiaciarnię i ukradł 20 złotych

Zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia prokuratura postawiła 31-latkowi, który w kominiarce i z nożem w ręku napadł na kwiaciarnię w gminie Lubycza Królewska (woj. lubelskie) i ukradł 20 zł – poinformowała w piątek policja.

Mł. asp. Małgorzata Pawłowska z KPP w Tomaszowie Lubelskim podała, że do 15 lat więzienia grozi 31-letniemu mieszkańcowi gminy Lubycza Królewska, który w miniony wtorek po godz. 12 wszedł w kominiarce do kwiaciarni na terenie tej samej gminy i krzyczał, że to napad. – Zażądał wydania pieniędzy, grożąc przy tym nożem – przekazała.

– Ekspedientka w obawie o swoje życie i zdrowie rzuciła w kierunku mężczyzny 20 zł, które miała przy sobie. Korzystając z chwili nieuwagi napastnika, który zajął się podnoszeniem banknotu z podłogi, uciekła ze sklepu tylnymi drzwiami – podała Pawłowska dodając, że po wyjściu mężczyzny kobieta wróciła do środka, zamknęła drzwi na klucz i zadzwoniła na numer alarmowy.

Jak poinformowana, policyjny patrol zatrzymał sprawcę kilka miejscowości dalej. – Mundurowi odnaleźli przy nim dwa noże, kominiarkę oraz banknot, który zabrał z kwiaciarni – wskazała.

Następnie – podała Pawłowska – funkcjonariusze doprowadzili 31-latka do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.