Rosyjska rakieta uszkodziła synagogę. Naczelny rabin Ukrainy żąda reakcji świata [FOTO]

REKLAMA

Naczelny rabin Ukrainy Mosze Azman poinformował, że 31 stycznia rosyjska rakieta uderzyła w synagogę w regionie Zaporoża. Duchowny oczekuje, że świat zareaguje na atak na żydowską świątynię.

„Nie jest to pierwsza synagoga uszkodzona przez ostrzał rosyjskich wojska” – napisał na Twitterze ukraiński rabin.

REKLAMA

Today, a russian rocket hit an old synagogue in the town of Gulyai Pole built in 1909. This is not the first synagogue damaged by Russian shelling. I expect world leaders to strongly condemn the criminal act. pic.twitter.com/PKh3skZLPD

— Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman (@RabbiUkraine) January 31, 2023