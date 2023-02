Śnieg w całej Polsce, porywisty wiatr i zamiecie śnieżne [PROGNOZA NA WEEKEND]

REKLAMA

Najbliższy weekend przyniesie śnieżną aurę. W całej Polsce występować będą opady śniegu, możemy się też spodziewać porywistego wiatru powodującego zamiecie śnieżne. Do Polski najpierw napłynie powietrze polarne morskie, a potem arktyczne.

W piątek – jak podaje IMGW – od zachodu nad Polskę nasunie się zatoka niżowa. Znajdziemy się w zasięgu niżu, który wraz z układem frontów atmosferycznych przemieści się znad Bałtyku na południowy wschód, w głąb kraju. Z zachodu i północnego zachodu będzie napływało wilgotne i coraz chłodniejsze powietrze polarne morskie. Wystąpią wahania ciśnienia.

Najcieplej będzie w Zachodniopomorskiem, w Szczecinie nawet 7 stopni – w tym regionie zagrożeniem będzie silny wiatr. „Stopniowo wzmagający się do dość silnego, w porywach do 75 km/h, nad morzem okresami silny, do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, południowy, od zachodu skręcający na północno-zachodni. Silny wiatr okresami powodować może zawieje śnieżne” – przekazał IMGW.

Typowo zimowej aury możemy spodziewać się tylko w górskich rejonach podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. „W rejonach podgórskich i w górach opady śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. Możliwe burze. Temperatura maksymalna od zera do 3 st., w rejonach podgórskich od –2 do 1, wysoko w Beskidach i Bieszczadach od –5 do –2 stopni, na szczytach Tatr około –6 st.” – podali synoptycy.

W sobotę Polska będzie początkowo w zasięgu niżu odsuwającego się znad Podkarpacia nad Ukrainę. Od zachodu rozbuduje się stopniowo klin wyżu z centrum nad Półwyspem Bretońskim. Z północy będzie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie szybko wzrastać.

„Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. W rejonach podgórskich i w górach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 8 cm. Temperatura maksymalna od –3 do 1 stopnia, w rejonach podgórskich od –4 do –2, wysoko w Beskidach od –7 do –5 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach dość silny i silny (od 35 km/h do 50 km/h), w porywach do 80 km/h, północny. Miejscami zawieje śnieżne, w rejonach podgórskich i w górach – zawieje i zamiecie śnieżne” – zapowiedział IMGW, prognozując pogodę dla południowych województw.

Nad morzem będzie do 5 stopni Celsjusza. Wiatr w porywach do 75 km/h, północny i północno-wschodni. Z kolei prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego przewiduje zachmurzenie całkowite, na południowym wschodzie regionu możliwe lokalne przejaśnienia. Zaś w Tatrach temperatura może spaść do ok. minus 9 stopni.

W niedzielę Polska będzie w podwyższonym ciśnieniu, tylko krańce zachodnie znajdą się pod wpływem niżu znad Niemiec, w strefie frontu atmosferycznego. Z północy będzie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, tylko na zachodzie zaznaczy się powietrze polarne morskie. Dalszy wzrost ciśnienia.

(PAP)