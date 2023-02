Ukraina gwarantuje partnerom, że nie zamierza zaatakować Rosji

REKLAMA

Szef ukraińskiego MON, Ołeksij Reznikow, na wspólnym spotkaniu ukraińskiego rządu i Komisji Europejskiej poinformował, że Ukraina nie zamierza atakować Rosji.

„Ukraina gwarantuje swoim partnerom, że dostarczone jej pociski dalekiego zasięgu nie zostaną wykorzystane do ataku na terytorium Rosji. Poinformował o tym minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow na wspólnym spotkaniu ukraińskiego rządu i Komisji Europejskiej” – informuje w mediach społecznościowych portal NEXTA.

#Ukraine guarantees its partners that the provided long-range missiles will not hit the territory of #Russia. Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov said this at a joint meeting of the Ukrainian government and the European Commission. pic.twitter.com/dmGDVsxc1N

— NEXTA (@nexta_tv) February 2, 2023