VEXAS – nowa tajemnicza choroba atakuje. Podłoże autoimmunologiczne

Według najnowszych informacji, w USA ponad 15 tys. osób w wieku ponad 50 lat choruje na nieznaną do niedawna chorobę – zespół VEXAS. To często śmiertelne schorzenie o podłożu autoimmunologicznym.

VEXAS to autoimmunologiczne zaburzenie, któremu często towarzyszy trudna do wytłumaczenia gorączka, niski poziom tlenu we krwi czy nieprzyjemne wysypka na skórze.

Aż połowa chorych, głównie mężczyzn, umiera w ciągu 5 lat od diagnozy. Genetyczne podłoże schorzenia zidentyfikowano dopiero w 2020 roku.

Badacze oszacowali, że w grupie ludzi po 50. roku życia, w USA choruje nieco ponad 13 tys. mężczyzn i 2,3 tys. kobiet.

Oznacza to, że w Stanach Zjednoczonych choruje jeden na 4,2 tys. mężczyzn oraz jedna na 26 tys. kobiet w wieku ponad 50 lat.

To znacznie wyższy odsetek, niż w przypadku wielu innych chorób zapalnych.

„Teraz, kiedy już wiemy, że zespół VEXAS występuje częściej, niż wiele innych rodzajów zaburzeń reumatoidalnych, lekarze powinni dodać go do swojej listy potencjalnych diagnoz stawianych pacjentom z uporczywymi i niewyjaśnionymi zapaleniami oraz zaniżoną liczbą komórek krwi czyli anemią” – mówi prof. David Beck, główny autor odkrycia opisanego na łamach periodyku „Journal of the American Medical Association (JAMA)”.

VEXAS diagnozowany jest najczęściej u osób z innymi chorobami, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, nowotwory krwi, guzkowe zapalenie tętnic, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, zespół Sweeta, nawracające zapalenie chrząstek czy z zapaleniami naczyń związanymi z przeciwciałami ANCA.