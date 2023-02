Amerykanie zestrzelili chiński balon „szpiegowski” [VIDEO]

REKLAMA

Prezydent USA Joe Biden powiedział w sobotę, że władze „zajmą się” chińskim balonem szpiegowskim, który został namierzony podczas lotu nad terytorium Stanów Zjednoczonych. Niedługo potem w relacjach na żywo można było zobaczyć moment zestrzelenia balonu.

Władze w Waszyngtonie nazwały przelot chińskiego balonu „wyraźnym naruszeniem” suwerenności USA. Amerykańscy dowódcy wojskowi rozważali już wcześniej zestrzelenie balonu, ale ostatecznie zrezygnowali z tego pomysłu z uwagi na ryzyko spadających odłamków.

Pomysł udało się zrealizować kiedy balon znalazł się już nad wodami Oceanu Atlantyckiego.

Najprawdopodobniej obiekt zestrzelono za pomocą rakiety kierowanej powietrze-powietrze AIM-120D AMRAAM odpalonej z myśliwca F-22A Raptor.

That's the moment one of the air-to-air missiles hit the Chinese spy balloon. I believe the missile was radar guided andd most likely AIM-120D AMRAAM launched by a #USAF 's F-22A Raptor. pic.twitter.com/1WebiGO33L

Z powodu przelatującego nad USA balonu szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken przełożył wizytę w Chinach. Ostatnia wizyta sekretarza stanu USA w ChRL miała miejsce w 2017 roku.

Wizyta Blinkena została uzgodniona w listopadzie przez prezydenta Bidena i chińskiego przywódcę Xi Jinpinga i miała być okazją do ustabilizowania coraz bardziej napiętych stosunków pomiędzy obydwoma krajami – przypomina agencja Reutera. Według niej Chinom zależy na stabilnych stosunkach z USA, co pomogłoby poprawić stan gospodarki, która ucierpiała z powodu zarzuconej obecnie polityki „zero-covid”.

Chiński balon został zauważony w środę nad stanem Montana. W sobotę rano widziano go nad Karoliną Północną.

Władze Chin „wyraziły ubolewanie”, że obiekt używany do cywilnych celów meteorologicznych i innych celów naukowych zabłąkał się w przestrzeń powietrzną USA. Chińskie MSZ oświadczyło w sobotę, że przelot balonu nad Stanami Zjednoczonymi był niezamierzony i oskarżyło amerykańskich polityków i media o wykorzystanie sytuacji do zdyskredytowania ChRL.

Clearest photo of the Chinese Spy Balloon so far. This extremely close shot was taken by @Stormchaser_TS over Washington, MO. Tried to enhance the quality as best as I could! #ChineseSpyBalloon pic.twitter.com/P8P9n901L8

— Nahel Belgherze (@WxNB_) February 3, 2023