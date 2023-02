Atak „amerykańskiego turysty” na kościół w Jerozolimie

REKLAMA

Katolicki kościół znajdujący się na Starym Mieście w Jerozolimie został zdewastowany w czwartek 2 lutego. Podejrzanym jest „amerykański turysta”, który został zatrzymany przez lokalną policję.

Do ataku doszło w kościele Skazania, niewielkiej świątyni w muzułmańskiej dzielnicy Starego Miasta w Jerozolimie na Via Dolorosa. Znajduje się on na terenie klasztoru franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej i jest miejscem upamiętnienia skazania Jezusa Chrystusa na śmierć.

REKLAMA

Agresor zaatakował tam właśnie figurę Pana Jezusa. Do kościoła wszedł uzbrojony w młotek, którym rozbijał figurę. Strażnik pochwycił wandala, ale ten wyrwał się i uciekł. Zaalarmowani hałasem księża wezwali policję. Podejrzany został ostatecznie zatrzymany przez izraelską policję i okazał się obywatelem USA.

Niestety, kościoły w Izraelu padają ofiarą rosnącej przemocy i aktów nienawiści wymierzonych w chrześcijan żyjących w Izraelu, którymi są często Palestyńczycy. Przywódcy lokalnych kościołów szczególnie ubolewają nad tym problemem.

W grudniu 2021 r. wskazali, że izraelska społeczność chrześcijańska „stała się celem powtarzających się ataków grup radykalnych i marginalnych”. Skarżono się także na bezczynność władz izraelskich w tej sprawie.

Palestine 🇵🇸 Occupée : Une église vandalisée à Jérusalem La chapelle de la Condamnation, à Jérusalem, a été la cible ce jeudi 2 février d’un acte de vandalisme. Un Américain armé d’un marteau a frappé à plusieurs reprises la statue du Christ avant d’être interpellé par la police pic.twitter.com/KWNXo0fflE — vaudais toujours (@TFilastin) February 2, 2023

Źródło: Aleteia/ Valeurs