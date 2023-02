Francja. „Kilka tysięcy” regulacji pobytu imigrantów rocznie

REKLAMA

Minister pracy Olivier Dussopt przedstawił rządowy projekt ustawy imigracyjnej. Minister mówi o „kilku tysiącach” regulacji pobytu imigrantów rocznie, ale nie podał dokładniejszego szacunku, podkreślając, że „trudno jest zorientować się w obecnej sytuacji”.

Olivier Dussopt powiedział w sobotę 4 lutego, że rada ministrów „pracuje nad projektem przewidującym legalny napływ kilku tysięcy imigrantów rocznie”. Za projektem stoi minister pracy oraz Gérald Darmanin, czyli minister spraw wewnętrznych.

Rząd ma obecnie spory problem z reformą emerytalną, ale zdecydował się otworzyć nowy temat, który budzi także sporo kontrowersji społecznych. To kolejny drażliwy projekt, który w teorii ma pogodzić „zdecydowane” ograniczenie migracji z „humanitaryzmem”, co odnosi się do zapowiedzi samego prezydenta Emmanuela Macrona.

Wzrastająca przestępczość i załamanie się procesów integracji, a także coraz większa liczba niekontrolowanej imigracji wzbudziły krytykę społeczną i zmusiły władze do reakcji. Unormowanie sytuacji ma się oprzeć na regulowaniu prawa pobytu dla części migrantów i zwiększeniu puli ekspulsji innych nielegalników.

Rząd chce się tu zaprezentować jako zwolennik „złotego środka”, pomiędzy stanowiskami prawicy, która domaga się zwiększenia ekspulsji migrantów, a lewicy, która chciałaby szeroko przyznawać prawo pobytu niemal wszystkim przybyszom. Wydaje się wątpliwe, by nowa ustawa unormowała sytuację.

Zresztą jak przyznaje minister Olivier Dussopt, nie ma nawet danych dotyczących osób w sytuacji nieuregulowanego pobytu i „trudno jest zorientować się w obecnej sytuacji”. Przewiduje się, że zezwolenia na pobyt otrzymają migranci, którzy nielegalnie są już np. od kilku lat zatrudniani np. w gastronomii, czy na budowach.

Źródło: AFP/ France Inter