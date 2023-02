Globcio atakuje w Polsce. Na Kasprowym Wierchu ponad półtora metra śniegu [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

W Tatrach cały czas przybywa śniegu. Na Kasprowym Wierchu w sobotę rano leżało już 155 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich niemal półtora metra. W górach wieje silny wiatr osiągający w porywach prędkość do 100 km/h. Panuje zamieć. W Zakopanem leży 72 cm białego puchu.

Według zapowiedzi synoptyków w ciągu najbliższej doby w Tatrach nastąpi dalszy wzrost pokrywy śnieżnej i nadal będzie wiał silny wiatr. Na szczytach temperatura może spaść do -19 st. C.

W Tatrach obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Jest duże niebezpieczeństwo samoistnego schodzenia lawin. Jak informują ratownicy TOPR, opady śniegu połączone z silnym wiatrem dodatkowo pogorszyły sytuację lawinową.

„Apelujemy o rozsądny wybór aktywności górskiej i nie wychodzenie wyżej, niż do dostępnych obecnie schronisk z zachowaniem wszelkiej ostrożności!” – brzmi komunikat TOPR.

Z uwagi na wysokie zagrożenie lawinowe zamknięte zostały do odwołania szlaki do Morskiego Oka i do Doliny Pięciu Stawów Polskich oraz szlaki narciarskie w rejonie Doliny Goryczkowej: przez Żleb Marcinowskich z Polany Kondratowej do Doliny Goryczkowej oraz tzw. Górne Padaki od dolnego łącznika do wylotu Doliny Świńskiej.

Trasy w rejonie Kasprowego otwarte; KL Kasprowy i KL Gąsienicowa czynna . Poza terenem przygotowanym warunki skrajnie niekorzystne lawinowa 4ka! pic.twitter.com/TNubAskojj — przemyslaw sobczyk (@pemizako) February 3, 2023