Michalkiewicz: „Ukraina jako Izrael Europy? Brzmi całkiem nieźle”. Padły słowa o Zełeńskim

Stanisław Michalkiewicz w jednym z najnowszych felietonów dla portalu Magna Polonia pisał o wojnie za naszą wschodnią granicą. „Ukraina jako Izrael Europy? Brzmi całkiem nieźle, zwłaszcza, że prezydent Zełeński ma przecież znakomite korzenie” – stwierdził publicysta.

„Kto by pomyślał, że na wzorowej Ukrainie coś takiego się zdarzy? Wprawdzie jest wojna, ale na wojnie – jak to na wojnie – dobrzy są po jednej, to znaczy – «naszej» stronie, podczas gdy po drugiej stronie nie ma ani jednego sprawiedliwego – jak w Sodomie i Gomorze. Mówię «po naszej», bo za sprawą pana premiera Morawieckiego i pana prezydenta Dudy zniknęły wszelkie granice poświęcenia, jakie Polska może ponieść dla świętej sprawy ukraińskiej” – wyjaśnił Stanisław Michalkiewicz.

„Bo wojna – jak to bywa w takich sytuacjach – toczy się o świętą sprawę ukraińską, a konkretnie o to – co właśnie ujawnił Departament Stanu – że USA chciałyby przekształcić Ukrainę w swój nietonący europejski lotniskowiec – taki sam, jakim na Bliskim Wschodzie jest Izrael” – dodał.

Wizja byłego szefa NATO

Przypomnijmy, że były szef NATO Anders Fogh Rasmussen podczas swojego tournée po stolicach Europy, promuje dokument o tym, jak powinny wyglądać przyszłe gwarancje bezpieczeństwa Ukrainy. Jednym z państw-gwarantów byłaby Polska, a Ukraina zostałaby przekształcona „we wschodnioeuropejski Izrael”.

Rasmussen zakłada, że w ramach gwarancji Ukraina i państwa-gwaranty (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska, Włochy, Niemcy, Francja, Australia, Turcja, kraje skandynawskie i bałtyckie oraz Europy Środkowo-Wschodniej) podpiszą umowy o wspólnym partnerstwie strategicznym.

Były szef NATO przyznaje, że część podpunktów ze swojego programu dla Ukrainy „słowo w słowo” skopiował z podobnej deklaracji podpisanej przez w Jerozolimie w lipcu ubiegłego roku przez prezydenta Joe’go Bidena. W tym przypadku to Ukraina miałaby być „wschodnioeuropejskim Izraelem”, któremu inne państwa gwarantują bezpieczeństwo.

Ukraina Izraelem Europy

„Ukraina jako Izrael Europy? Brzmi całkiem nieźle, zwłaszcza, że prezydent Zełeński ma przecież znakomite korzenie. W takiej sytuacji przed Polską otwierają się raczej przygnębiające perspektywy, w postaci roli ubogiego krewnego Ukrainy” – skonstatował Michalkiewicz.

„Teraz wprawdzie – jak powiedział rzecznik MSZ, pan Jasina – jesteśmy już «sługą narodu ukraińskiego», ale jeszcze traktowanym przyzwoicie, oczywiście, jak na garbatego, bo taki np. pan ambasador Melnyk w nagrodę za pochwały Stefana Bandery został awansowany na wiceministra spraw zagranicznych, a pan prezydent Duda mógł się w tej sytuacji tylko oblizać – ale kiedy Departament Stanu zrobi na Ukrainie to, co ma zrobić, to kto wie, czy w razie potrzeby Kijów nie chwyci kija i swoim sługom porządnie nie wygarbuje skóry, żeby nikomu nie przewróciło się we łbie” – stwierdził publicysta.

„Jak widzimy, nasi Umiłowani Przywódcy prowadzą nas ku świetlanej przyszłości, a w tej sytuacji możemy sobie życzyć, żeby przynajmniej gorzej nie było, to znaczy – żeby gwoli przypodobania się Naszemu Najważniejszemu Sojusznikowi – nie wmanewrowali nas w wojnę” – skwitował.