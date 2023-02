Oblicza globalnego ocieplenia. Odczuwalna temperatura w USA minus 77 stopni Celsjusza

REKLAMA

Ponad 20 mln ludzi na północnym wschodzie USA w sobotę stoi w obliczu zagrażającej życiu mroźnej temperatury. Odczuwalna temperatura spadła średnio do około minus 20 stopni Celsjusza, towarzyszą temu wichury. W stanie New Hampshire padł prawdopodobnie amerykański rekord zimna – odczuwalna temperatura wyniosła minus 77 stopni C.

Różnorakie ostrzeżenia przed siarczystym mrozem i wichurami obejmują stany Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island i Connecticut. Spadkiem temperatury zagrożony jest również prawie cały stan Nowy Jork oraz północne hrabstwa Pensylwanii.

Władze w wielu stanach wezwały mieszkańców do pozostania w domach. Otworzono schroniska i ogrzewalnie dla bezdomnych.

Według Krajowej Służby Pogodowej (NWS) najgorsza sytuacja spodziewana jest w północnym Maine. Blisko 70 tys. osób w hrabstwach Penobscot i Aroostook jest zagrożonych zamiecią do soboty wieczorem. Telewizja CNN podała, że lokalne służby meteorologiczne odnotowały kilka przerw w dostawach prądu w Maine.

W piątek wieczorem padł prawdopodobnie nowy krajowy rekord najniższej temperatury na szczycie Mount Washington w New Hampshire. Wobec niskiej temperatury i wiatrów w porywach przekraczających 204 km/godz. odczuwalna temperatura wynosiła minus 77 stopni C.

