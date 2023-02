Antynikotynowy zamordyzm. Legalnie zapalić papierosa będzie można praktycznie tylko w domu

REKLAMA

W Meksyku ustawa ws. Kontroli Artykułów Tytoniowych, która weszła niedawno w życie, zakazuje producentom papierosów promowania i reklamowania papierosów, w tym wystawiania ich w widocznym miejscu na sprzedaż.

Rozszerza też obowiązujący od 2008 roku przepis zakazujący palenia w barach, restauracjach i miejscach pracy. Producenci papierosów będą finansowo odpowiedzialni za usuwanie niedopałków papierosów z ulic – podobnie jak w Hiszpanii.

Przepisy, które weszły w życie w Meksyku, pochwalił dyrektor generalny WHO. Wg Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia, w Meksyku 10% zgonów przypisuje się produktom tytoniowym, w tym również biernemu paleniu.

W obu Amerykach po produkty tytoniowe sięga 142 mln osób, z czego 122 mln to palacze papierosów. Wg WHO, do zgonu z powodu palenia dochodzi w obu Amerykach co 34 sekundy.

Podobnie surowe jak Meksyk przepisy antytytoniowe mają jeszcze Irlandia, Grecja, Węgry i Malta. Obecnie w Meksyku legalnie można będzie palić papierosy praktycznie tyko w prywatnych domach.

Krytycy nowych przepisów wyrażają wątpliwość, czy przepisy te da się skutecznie egzekwować.

