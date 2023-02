REKLAMA

Rosyjska agencja RIA Nowosti powołuje się na byłego premiera Izraela Naftali Benneta i twierdzi, że ten „negocjował”, by Putin w czasie „operacji specjalnej” nie eliminował prezydenta Zełenskiego.

Były premier Izraela Naftali Bennet twierdzi, że prezydent Władimir Putin na początku operacji specjalnej na Ukrainie zapewnił go, że nie ma planów wyeliminowania „ukrywającego się wówczas w bunkrze Władimira Zełenskiego”. W wywiadzie opublikowanym na kanale YouTube, Bennett powiedział, że po rozpoczęciu wojny „ukraiński prezydent poprosił go o kontakt z rosyjskim przywódcą”.

Ówczesny premier Izraela miał przyjąć „rolę mediatora” między stronami. „Powiedziałem mu: chcę wyjaśnić, czy dajesz mi słowo, że nie zabijesz Zełenskiego? (Putin) odpowiedział: „Nie zabiję Zełenskiego” – opisuje sytuację były premier Izraela.

Według Bennetta po rozmowie z Putinem zadzwonił do „ukrywającego się wówczas w bunkrze przywódcy Ukrainy i przekazał mu treść rozmowy z prezydentem Rosji. Dowiedziawszy się o obietnicy Putina, Zełenski wrócił do biura i tam nakręcił wideo”.

Na tym nie koniec „rewelacji”. Według Bennetta, podczas jednej z pierwszych rozmów Putin rzekomo wyraził gotowość „do rezygnacji z denazyfikacji i demilitaryzacji jako celów operacji specjalnej, jeśli Zełenski ze swojej strony opowie się za odmową członkostwa Ukrainy w NATO”.

Według izraelskiego polityka – stwierdza RIA – Zachód zdecydował później, że „zmiażdży Putina i nie będzie negocjować”. Bennett twierdził, że koordynował swoje działania ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami i Francją, które zgodziły się zakończyć negocjacje. Jak się okazuje, rosyjska propaganda doskonale wynurzenia izraelskiego premiera wykorzystała.

Na rewelacje Bentta zareagował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. „W przeszłości Putin obiecał nie okupować Krymu, nie łamać porozumień mińskich, nie najeżdżać na Ukrainę – a jednak to zrobił. Nie dajcie się zwieść: jest ekspertem od kłamstw” – napisał na Twitterze ukraiński minister.

In the past, Putin has made promises not to occupy Crimea, not to violate Minsk agreements, not to invade Ukraine, yet he has done all of these things. Do not be fooled: he is an expert liar. Every time he has promised not to do something, it has been exactly part of his plan. pic.twitter.com/LGkwUeOYBK

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 5, 2023