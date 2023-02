Gigantyczne protesty w Izraelu. Ponad sto tysięcy osób wyszło na ulice [VIDEO]

REKLAMA

Ponad 100 tysięcy osób protestowało w sobotę wieczorem na ulicach izraelskich miast przeciwko rządowym planom reformy wymiaru sprawiedliwości – poinformował portal dziennika „Jerusalem Post”. Demonstracje odbywają się już piątą sobotę z rzędu.

Tłumy ludzi wyszły m.in. na ulice Tel Awiwu, Hajfy, Jerozolimy i Beer Szewy. Protesty odbyły się także w Paryżu przed hotelem, w którym przebywał premier Izraela Benjamin Netanjahu oraz w Londynie przed ambasadą izraelską.

W Hajfie w demonstracji uczestniczył lider opozycji, były szef rządu Jair Lapid. – Protestujący w Hajfie, Beer Szewie, Jerozolimie i Tel Awiwie przyszli, aby powiedzieć, że nie chcą żyć w kraju, w którym pracujący ludzie są mniej ważni niż ci, którzy nie pracują (…), a nieprzestrzegający prawa są ważniejsi niż ci, którzy go przestrzegają – powiedział Lapid.

– Oni próbują uratować swój kraj, a my przychodzimy protestować razem z nimi. (…) Będziemy walczyć na ulicach, będziemy walczyć w Knesecie (parlamencie), będziemy walczyć w sądach. Ocalimy nasz kraj, ponieważ nie chcemy żyć w niedemokratycznym państwie – dodał były premier.

– Jestem tu dziś wieczorem protestując przeciwko przekształceniu Izraela z demokracji w autokrację – powiedział agencji Reutera 48-letni inżynier biorący udział w proteście w Tel Awiwie.

Premier Netanjahu, który po wyborach z listopada ubiegłego roku stanął na czele jednego z najbardziej prawicowych rządów w historii Izraela, uważa, że protestujący nie pogodzili się z wynikiem wyborów. Demonstranci twierdzą natomiast, że izraelska demokracja zostanie osłabiona, jeśli rządowi uda się przeforsować plany, które wzmocnią polityczną kontrolę nad nominacjami sędziowskimi i ograniczą uprawnienia Sądu Najwyższego do uchylania decyzji rządu lub ustaw Knesetu – informuje Reuters.

– Chcą zburzyć system sądowniczy Izraela, chcą zburzyć izraelską demokrację, a my jesteśmy tutaj co tydzień niezależnie od pogody, by buntować się przeciwko temu i walczyć o izraelską demokrację – powiedział inny protestujący.

Are these protests in Israel the reasons behind Israeli aggression in Iran? The fact that religious jews, settlers and liberals jews have all joined together and came in streets protesting against new judicial overhauling proposals. pic.twitter.com/0vR7ISzEOA

— Abhijeet Tripathi (@AbhiNationalist) January 29, 2023