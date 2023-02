Intensywna fala upałów i potworne pożary. Nie żyje kilkadziesiąt osób [VIDEO]

REKLAMA

Co najmniej 23 osoby zginęły w dziesiątkach pożarów lasów w środkowym Chile, gdzie szaleje intensywna fala upałów, wynika z nowych danych opublikowanych w sobotę wieczorem przez władze.

Poprzedni raport z soboty rano informował o 16 zabitych, wobec 13 w piątek. Wśród nich była załoga helikoptera który rozbił się w piątek walcząc z pożarami

– Opłakujemy śmierć 23 osób – powiedział podsekretarz spraw wewnętrznych Manuel Monsalve i dodał, że 979 osób jest rannych, zaś według aktualnego raportu z 232 pożarów, które wybuchły w sobotę 83 pozostają poza kontrolą straży pożarnej i służb ratowniczych.

W obliczu tej sytuacji prezydent Chile Gabriel Boric ogłosił stan klęski żywiołowej w regionie La Araucania, po przyjęciu podobnego środka dla Nuble i Biobio, co pozwala władzom ograniczać swobodny przepływ osób i wzywać do pomocy wojsko, gdy uznają to za konieczne.

Pożary te pojawiły się podczas ekstremalnej fali upałów z temperaturami zbliżającymi się do 40 st.C, co powoduje, że władze obawiają się katastrofy takiej jak ta z 2017 roku, gdy gigantyczny pożar lasów spowodował śmierć 11 osób, około 6 tys. rannych, zniszczył ponad 1,5 tys. domów i spustoszył 467 tys. hektarów ziemi.

Absolute chaos in Chile today. 7 people have been reported killed so far during this week’s fires. I am getting reports from helicopter pilots down there working, seeing whole villages run over while they try to operate. Unreal accounts coming out of the country #Chile #wildfire pic.twitter.com/IMxjoh0iLo — TheHotshotWakeUp: Podcast (@HotshotWake) February 4, 2023

More scenes from Chile’s wildfire bust this week. Here in Tomè crews are doing structure protection after the fire jumped the road. I’ve been told by folks that are in the know that there that there is only one Aerotek platform available for the entire country. #wildfire #chile pic.twitter.com/VTm2PLWNAM — TheHotshotWakeUp: Podcast (@HotshotWake) February 3, 2023