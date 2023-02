Kułeba do MKOl: Nie skrywajcie zbrodni Rosji za białą flagą

REKLAMA

Międzynarodowy Komitet Olimpijski musi przestać skrywać rosyjskie zbrodnie za białymi flagami – napisał na Twitterze szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, przypominając, że od początku rosyjskiej inwazji zginęło 231 ukraińskich sportowców i trenerów.

„Od minionego roku 231 sportowców i trenerów ukraińskich zostało zabitych przez Rosjan; 15 zostało rannych, 28 – zatrzymanych. Czterej są zaginieni. Tę ludobójczą wojnę nakazał Putin, ale realizują ją zwykli Rosjanie” – napisał Kułeba na Twitterze w piątek wieczorem.

Szef dyplomacji jest kolejnym przedstawicielem Ukrainy, który skrytykował stanowisko MKOl ws. dopuszczenia sportowców z Rosji i Białorusi do udziału w igrzyskach w Paryżu w 2024 roku. Przeciwko takiej ewentualności zaprotestowały również państwa bałtyckie i Polska: w czwartek Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, że Polska, Estonia, Litwa i Łotwa potępiły wysiłki MKOl, mające na celu przywrócenie sportowców z krajów-agresorów, Rosji i Białorusi, do międzynarodowych zawodów.

Ponadto 83 eurodeputowanych z różnych frakcji, w tym 26 z Polski wystosowało apel o wykluczenie sportowców z Białorusi i Rosji z igrzysk w Paryżu.

Władze MKOl spotkały się pod koniec stycznia br. z przedstawicielami sportowców, międzynarodowych federacji i krajowych komitetów olimpijskich. W wydanym wówczas oświadczeniu poinformowano, że „zdecydowana większość” rozmówców uważa, że żaden sportowiec „nie powinien być wykluczony z zawodów wyłącznie na podstawie paszportu”.

Po spotkaniu MKOl wezwał do „dalszego rozpatrywania możliwości” powrotu sportowców z Rosji i Białorusi do zawodów „na surowych warunkach”. Miałyby one obejmować start „jako neutralni sportowcy”, pod warunkiem, że „nie wspierają aktywnie wojny na Ukrainie” i „w pełni przestrzegają światowego kodeksu antydopingowego”.