Ten kraj ma najniższy „wskaźnik azylowy” w Unii Europejskiej

Czechy mają najniższy wskaźnik udzielania azylu w całej Unii Europejskiej. Pod koniec stycznia czeska policja poinformowała jednak, że ​​w 2022 r. na terytorium tego państwa nielegalnie wjechało ponad 29 tys. migrantów.

Podobnie jak w Polsce, niezbyt to się podoba organizacjom „humanitarnym”. W Czechach działa Organizacja Pomocy Uchodźcom, która od czterech lat świadczy „pomoc prawną” osobom aresztowanym za nielegalny wjazd do Czech.

Jej przedstawicielka Zuzana Pavelková oskarża władze, że „jeśli chodzi o procedurę ubiegania się o azyl, pozytywne decyzje wynoszą tylko 10%, co oznacza, że ​​90% wniosków jest odrzucanych”. Czechy mają najniższy wskaźnik azylu w całej Unii Europejskiej i jej zdaniem wynika to z polityki rządu Czech.

O ile na terytorium Czech legalizuje się pobyt np. emigrantom pracowniczym, to kandydaci do azylu są odrzucani. Według Pavelkovej, czeski rząd nie chce, aby zbyt wielu ludzi było uznawanych za „uchodźców”, a Republika Czeska by nie była postrzegana jako „zbyt gościnny kraj”, co zachęcałoby kolejnych.

Osobno traktowani są Ukraińcy. W tym przypadku Czechy przyjęły ponad 400 000 uchodźców. Organizacje „humanitarne” martwią się jednak, że pomoc Ukraińcom „wysusza” budżet na innych imigrantów. W dodatku ich zdaniem, społeczeństwo chętnie pomaga przybyszom z Ukrainy, a takiej ochoty nie ma w odniesieniu do innych „uchodźców”.

Czeska policja ds. cudzoziemców ogłosiła, że ​​w 2022 r. zatrzymano ponad 29 000 nielegalnych migrantów, co oznacza i tak wzrost o 160% w porównaniu z tokiem 2021. Ośrodki detencyjne są już od lata ub. roku przepełnione.

Źródło: Radio Praga