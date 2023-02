Bloki składały się jak domki z kart. Bilans ofiar śmiertelnych rośnie z minuty na minutę. Potworne trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii [VIDEO]

REKLAMA

Do co najmniej 53 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofalnego trzęsienia ziemi w Turcji – podały władze. W Syrii, według władz zginęły 62 osoby. Rannych może być nawet ponad 1000.

Kataklizm dotknął południowo wschodnią Turcję i północną Syrię.

Według Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) epicentrum wstrząsów, które nastąpiły o godz. 4.17 czasu lokalnego (2.17 w Polsce) i trwały kilkadziesiąt sekund, znajdowało się na głębokości ok. 18 km w odległości ok. 30 km od tureckiego miasta Gaziantep liczącego ponad 1 mln mieszkańców i będącego stolicą prowincji.

Nieco później nastąpiła seria wstrząsów wtórnych, z którch najsilniejszy miał magnitudę 6,7.

Poniedziałkowe trzęsienie ziemi w Turcji było najpoważniejsze od trzęsienia z 17 sierpnia 1999 r.kiedy zginęło 17000 ludzi, w tym w samym Stambule 1000.

Kataklizm w północnej Syrii zniszczył setki domów, w tym także wielopiętrowe. W Aleppo, Hama i Latakiji, według oficjalnej agencji SANA, zginęły 42 osoby a ponad 200 zostało rannych. Wstrzymano ruch pociągów, trwa badanie stanu dróg i mostów.

Wstrząsy odczuwalne były także w Libanie i na Cyprze.

