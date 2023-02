Budynki waliły się jak domki z kart. Kolejne trzęsienie ziemi w Turcji. Erdogan: Największy kataklizm od 1939 roku [VIDEO]

REKLAMA

Kolejne trzęsienie ziemi w Turcji. W centralnej części tego państwa w poniedziałek o godz. 13.24 czasu miejscowego (godz. 11.24 w Polsce) doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 – poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC).

To już drugie takie zdarzenie w poniedziałek. Nad ranem południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. W jego wyniku zginęło ponad 1,3 tys. osób.

REKLAMA

Epicentrum najnowszego trzęsienia znajdowało na głębokości 2 km i było oddalone o ok. 70 km na północny wschód od miasta Kahramanmaras. Turecka rządowa agencja ds. sytuacji nadzwyczajnych podała, że trzęsienie miało magnitudę 7,6.

Podczas konferencji prasowej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że był to największy kataklizm od 1939 roku. Rannych jest ponad 5,3 tys. osób. Zawaliło się 2 818 budynków.

Erdogan podkreślił też, że pomoc w trwających nadal akcjach poszukiwawczo-ratowniczych zaoferowało 45 państw.

Horrific scenes as second earthquake, reported to be as high as magnitude 7.5, hits southern Turkey.

Here, a news crew in Diyarbakir captured the moment another residential building collapses amid the tremors. pic.twitter.com/5ecNKLYTcs

— Gabriel Gavin (@GabrielCSGavin) February 6, 2023