Na Zachodzie nie mają słów oburzenia na wcielanie przestępców do Grupy Wagnera i armii rosyjskiej. Putin podpisał w tej sprawie dekret gwarantujący takim „ochotnikom” z zakładów karnych amnestię, a podobno ostatnio zaczęto nawet rekrutację „sołdatek” także w łagrach dla kobiet.

Okazuje się jednak, że przykład rosyjski nie jest odosobniony. Armia francuska ogłosiła właśnie, że zorganizuje „kursy reintegracyjne dla młodocianych przestępców”. Minister sprawiedliwości Eric Dupond-Moretti ogłosił 2 lutego współpracę w tym temacie między swoim resortem a siłami zbrojnymi.

Celem jest umożliwienie nieletnim przestępcom odbycia pięciotygodniowych staży w wojsku. Ma to być element resocjalizacji i wyciągania ich z recydywy. w celu walki z recydywą. Mają to być „młodzi ludzie, którzy są zamknięci w ośrodkach edukacyjnych i pojadą dobrowolnie na staż do wojska” – powiedział minister sprawiedliwości.

Takie działania w Rosji to „azjatycka dzicz”, a we Francji „promowanie integracji społecznej i zawodowej nieletnich i młodych dorosłych”. Minister stwierdził, że przestępcy „potrzebują przewodnictwa, dyscypliny i podzielania wszystkich wartości, które składają się na armię, takich jak rywalizacja i solidarność”.

Okazuje się przy tym, że Rosja nie była tu wcale prekursorem. We Francji od lata 2021 r. prowadzono już takie eksperymenty w szczególności w Coëtquidan (departament Morbihan, także dawne miejsce obozu polskiej armii we Francji).

Młodzi ludzie włączeni do tego programu są nadzorowani przez „emerytowanych żołnierzy”. Będą też ułatwienia dostępu młodocianych przestępców do wstąpienia do ochotniczej służby wojskowej (SMV). Podpisano również porozumienie w sprawie rozwoju możliwości wykonywania prac użyteczności publicznej w ramach wojska.

Źródło: Valeurs