Premiera polskiej wersji Sługi Narodu. To TEN serial dał Zełenskiemu prezydenturę [VIDEO]

Już w marcu w telewizji Polsat zadebiutuje polska wersja ukraińskiego hitu Sługa Narodu. W pierwowzorze główną rolę zagrał obecny prezydent Ukrainy – Wołodymyr Zełenski. W polskiej wersji zwykłego obywatela, który nagle zostanie prezydentem, zagra Marcin Hycnar.

W oryginalnej wersji główną rolę, nauczyciela historii Wasyla Hołoborodźkę, grał obecny prezydent Ukrainy – Wołodymyr Zełenski. Serial opowiadał o tym, jak Hołoborodźko, sfilmowany przez jednego ze swoich uczniów, gdy krytykuje korupcję na Ukrainie i ukraińskie władze, zyskuje ogromną popularność i postanawia wystartować w wyborach prezydenckich, które wygrywa. Komediowa produkcja dała ogromną rozpoznawalność Zełenskiemu, który, tak samo jak jego bohater, postanowił wejść do polityki i również został prezydentem.

O czym będzie polska wersja? Polsat podaje taki opis: Główny bohater, Ignacy Konieczny, to 36-letnim rozwodnik. Jest lubianym nauczycielem i porządnym człowiekiem. Gdy zostaje prezydentem, odrzuca wszelkie przywileje oraz wygody i nadal dojeżdża do pracy rowerem. W polskiej wersji serialu w roli głównej Marcin Hycnar. Poza nim i Danutą Stenką w obsadzie także m.in. Krzysztof Dracz, Dorota Kolak, Sławomir Orzechowski, Magdalena Popławska i Izabela Dąbrowska. Za reżyserię odpowiada Maciej Bieliński, a nadzór artystyczny nad produkcją sprawuje Okił Khamidow.

– Sługa Narodu to komedia oparta na uniwersalnej historii, która mogła wydarzyć się w każdym kraju na świecie, bo mechanizmy władzy wszędzie są takie same. Pokazuje też marzenia ludzi o tym, by u sterów państwa znalazł się zwykły, porządny człowiek – mówi producent Okił Khamidow.

Polska premiera serialu już w marcu, a w sieci dostępny jest już zwiastun widowiska: