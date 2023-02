USA. Amerykanie nie chcą ani Bidena, ani Trumpa [SONDAŻ]

REKLAMA

Zwycięstwo w przyszłych wyborach prezydenta USA Joe Bidena lub jego poprzednika Donalda Trumpa nie zadowoliłoby większości Amerykanów. Taka perspektywa nie wzbudza powszechnego entuzjazmu nawet w ich partiach, co wynika z sondażu dziennika „Washington Post” i telewizji ABC.

Ponad 62 proc. ankietowanych byłoby „niezadowolonych lub „zagniewanych”, gdyby Biden został ponownie wybrany w 2024 roku na najwyższy urząd w państwie. Mniej, bo 56 proc. to samo sądzi o perspektywie powrotu Trumpa.

Z kolei 36 proc. twierdzi, że z „entuzjazmem” lub „zadowoleniem, powitałoby ponowny wybór Bidena, natomiast 43 proc. mówi to samo o ewentualnej drugiej kadencji Trumpa. Dotychczas Biden nie ma konkurentów do nominacji Partii Demokratycznej, ale Trump musiałby zmierzyć się z co najmniej kilkoma kontrkandydatami w Partii Republikańskiej.

Wśród Demokratów i części bliskich im niezależnych 58 proc. wolałoby nominację kogoś innego niż Biden; popiera go tylko 31 proc. Równocześnie 49 proc. Republikanów i republikańsko nastawionych niezależnych chciałoby kogoś innego niż Trump, a 44 proc. opowiada się za nominacją byłego prezydenta.

Jak wynika z przeprowadzonego od 27 stycznia do 1 lutego sondażu, w hipotetycznym pojedynku pomiędzy Bidenem i Trumpem pada remis – po 45 proc. sympatii zarejestrowanych wyborców. Około 9 na 10 Demokratów popiera Bidena i mniej więcej taka sama część Republikanów popiera Trumpa. Wśród niezależnych ma on przewagę nad Bidenem 50:41 proc.

Źródło: Andrzej Dobrowolski (PAP)