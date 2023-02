Wytatuowała sobie oczy jak Popek i straciła wzrok. Wywalczyła odszkodowanie

REKLAMA

Aleksandra pseud. Anoxi zasłynęła z tego, że wytatuowała sobie gałki oczne tak, jak zrobił to popularny raper i zawodnik MMA – Popek Monster. W przypadku dziewczyny zabieg niósł za sobą tragiczne konsekwencje – przez błąd tatuatora straciła wzrok.

W sieci nazywana jest „fanką Popka” choć w rzeczywistości rapera poznała już po tym, jak wytatuowała sobie gałki oczne. Dlaczego Anoxi to zrobiła Twierdzi, że po to, by czuć się „komfortowo i dobrze we własnym ciele”.

REKLAMA

Dziś na tę sprawę „patrzy” już zapewne zupełnie inaczej, bo zabieg skończył się tragedią – dziewczyna straciła wzrok.

Stało się tak na wskutek błędów tatuatora. Tatuażysta użył niewłaściwego tuszu i dodatkowo w zbyt dużej ilości. Dziewczyna pozwała go do sądu i zażądała miliona złotych odszkodowania.

Właśnie zapadł wyrok w sprawie. Mężczyzna ma zapłacić Anoxi 150 tys. złotych i przepracować 30 godzin społecznie. Dziewczyna nie jest zadowolona z wyroku i zamierza się odwoływać, by dalej walczyć o milion.