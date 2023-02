REKLAMA

W poniedziałek ok. 17.45 polska waluta straciła na wartości wobec głównych walut. Euro kosztowało 4,74 zł, czyli 0,76 proc. więcej, dolar zdrożał o 1,39 proc., do 4,42 zł, a frank szwajcarski wyceniano na 4,77 zł, to o 1,21 proc. więcej.

W poniedziałek ok. godz. 7.30 złoty osłabiał się wobec euro o 0,14 proc., do 4,71 zł, wobec dolara o 0,10 proc., do 4,37 zł, a o 0,22 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, kosztującego 4,72 zł.

(PAP)