Braun OSTRO do rządu: Proponujecie generalny plan, jakbyście nie widzieli, że to wszystko jest zagłada

REKLAMA

– Proponujecie taki generalny plan, tak jakbyście nie widzieli, że to wszystko jest zagłada – mówił w kierunku ław rządowych poseł Konfederacji i prezes Korony Grzegorz Braun.

Braun zabrał głos w imieniu Konfederacji w punkcie dotyczącym rządowego projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej. Jak czytamy na sejmowej stronie został on przedłożony w celu wykonania prawa Unii Europejskiej.

REKLAMA

„Zapędzanie polskiego chłopa do kołchozu”

– Szczęść Boże producentom rolno-spożywczym, polskiej wsi, polskiemu rolnikowi, który nie jest dla nas, dla Konfederacji skansenem, reliktem, jakąś dekoracją, która sentymenty może budzi, ale musi odejść w przeszłość, bo my tu idziemy z eurokołchozowym postępem – zaczął Braun, wskazując w kierunku ław rządowych.

– Wieś polska, taka jak jest dzisiaj, jest dla nas potencjalnym punktem oparcia i punktem, z którego postęp i nowoczesność mogą wychodzić i szerzyć się na cały kraj – dodał.

Polityk Konfederacji podkreślił, że ponieważ rolnik ma w dzisiejszych czasach do czynienia z technologią, która jest niezbędna do wykonywania swojej pracy, „to wie o nowoczesnych technikach i technologiach więcej niż niejeden akademik miastowy”.

– My nie postulujemy wsi na kształt skansenu, cepelii, antykwariatu przeszłości, natomiast stanowczo sprzeciwiamy się temu zapędzaniu polskiego chłopa do kołchozu w wersji XXI-wiecznej – zaznaczył.

– Cóż, że to eurokołchoz. To nie zmienia faktu, że wieś polska ginie, znika. To jest widoczne w cyfrach. Gospodarstwa, hodowle, sadownictwo, zdążyliście to wszystko zredukować, zniszczyć i w niektórych przypadkach całkiem wykorzenić pod rozmaitymi pretekstami – powiedział i dodał, że miało to miejsce „pod pretekstem walki z telewizyjnymi chorobami bydła, trzody chlewnej, ptactwa”.

„To wszystko jest zagłada”

– To były bardzo dobre preteksty, żeby rolnictwo polskie zamykać, a teraz proponujecie jakiś „Generalplan Ost” świadome nawiązanie do polityki narodowych socjalistów niemieckich, realizowanej na polskim terytorium w XX wieku – stwierdził Braun.

– Proponujecie taki generalny plan, tak jakbyście nie widzieli, że to wszystko jest zagłada. Jakbyście nie wiedzieli tego, że wieś polska realizując te plany, wdrażając eurokołchozowe normy kończy się, że mleka brakuje przemysłowi przetwórczemu, mleczarskiemu, ponieważ w tych wsiach, w których jeszcze w poprzedniej dekadzie mogły być setki krów, teraz jest ich parę sztuk, a w niektórych miejscach dziatwa szkolna oglądała mleko w sklepie w łaciatym kartonie, a kury w telewizji i my się temu sprzeciwiamy – podkreślił polityk Konfederacji.

– My żadnych wielkich strategicznych planów nie będziemy popierać, bo to jest polityka zmierzająca do zaniku wsi polskiej, oczywiście za jakieś paciorki. Za jakieś dopłaty zawsze się znajdą chętni, tak jak się znaleźli chętni z biurokracji post PRL-owskiej, żeby zarabiać na wiatrakach, tak się teraz znajdą chętni, żeby zarabiać na robakach i będą tu, z tej mównicy, argumentowali, że to jest zdrowe, pożywne źródło białka, wszyscy jedzcie robaki – powiedział Grzegorz Braun i dodał, że „Konfederacja jedna się temu sprzeciwia”.