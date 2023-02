Działania niepożądane po szczepieniu. Rozszerzono zakres świadczeń kompensacyjnych

REKLAMA

Rzecznik praw pacjenta przypomina, że rozszerzono zakres Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, który dotąd obejmował wyłącznie szczepienia przeciw COVID-19. Od 1 stycznia br. można wnioskować o odszkodowanie z powodu poważnego działania niepożądanego w związku z obowiązkowym szczepieniem.

Chodzi o szczepienia wykonane od 1 stycznia 2023 r.

Fundusz objął również szczepienia obowiązkowe przewidziane w Programie Szczepień Ochronnych. Dotyczy także szczepień przeciwepidemicznych (przeciw odrze, zakażeniom meningokokowym, błonicy, krztuścowi, polio oraz WZW typu A), które są wykonywane u osób szczególnie zagrożonych zakażeniem lub zachorowaniem.

Świadczenie kompensacyjne wynosi do 100 tys. złotych. Przysługuje osobie, u której wystąpiło działanie niepożądane wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, jeżeli z tego powodu pacjent musiał być hospitalizowany przez co najmniej 14 dni. W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, by otrzymać świadczenie wystarczy obserwacja pacjenta na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć.

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Został utworzony w lutym 2022 r., by udzielać wsparcia finansowego osobom, które po szczepieniu doznały poważnego działania niepożądanego.

Szczegółowe informacje na temat Funduszu, w tym wzór wniosku o przyznanie świadczenia, są dostępne TUTAJ.