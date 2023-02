„Jednoczymy różne środowiska”. Egzotyczna koalicja na wybory [VIDEO]

REKLAMA

Zaczynamy budowę nowego, silnego środowiska politycznego; do wyborów będzie przygotowana wspólna partia, która będzie startowała do Sejmu, jej szyld pokażemy w następnym tygodniu – zapowiedział lider AgroUnii Michał Kołodziejczak podczas wspólnej konferencji z szefową Porozumienia Magdaleną Sroką.

Magdalena Sroka poinformowała w niedzielę, że Zarząd Krajowy Porozumienia, który obradował ws. decyzji partii dotyczącej startu w wyborach, dał jej „zielone światło” w zakresie współpracy z AgroUnią.

We wtorek podczas wspólnej konferencji prasowej, Sroka mówiła o rozpoczęciu współpracy z AgroUnią. – Jednoczymy różne środowiska – od wsi po miasto. Będziemy mówić głosem rolników – deklarowała. Dodała, że Michał Kołodziejczak będzie wspólnie ze środowiskiem Porozumienia „walczył o polskich przedsiębiorców, o polskie samorządy”.

Kołodziejczak wskazywał, że celem tej współpracy „jest załatwienie najważniejszych spraw, które w Polsce nie zostały od dawna załatwione”.

– Widzimy, że PiS oraz poprzednie rządy bardzo dużo mówiły, a jak przychodziło do załatwiania rzeczy – zapominały o tym wszystkim. My dziś chcemy budować Polskę, która będzie przyjazna Polakom, rodzinom, pracownikom, tym, którzy budują w Polsce dobrobyt, i to są firmy – mówił Kołodziejczak.

– Niektórzy powiedzą, że my się różnimy. Nie, my się pięknie uzupełniamy – dodał. Lider AgroUnii wskazywał ponadto, że wraz z Porozumieniem chcą zbudować silne listy wyborcze na jesienne wybory parlamentarne.

Sroka zapowiedziała wspólny objazd po Polsce. – Będziemy jeździć i rozmawiać z ludźmi. Wspólnie wypracujemy program, by rozwiązać problemy Polaków, by nasze wspólne listy w przyszłych wyborach były silne – powiedziała.

Dopytywani czy Porozumienie i AgroUnia będą jedynie tworzyć wspólne listy, czy założą wspólną partię, Kołodziejczak odparł: „Dziś zaczynamy budowę nowego, silnego środowiska politycznego. Do wyborów będzie przygotowana wspólna partia, która będzie wystawiona do Sejmu, której szyld pokażemy w następnym tygodniu”.