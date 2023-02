Roger Waters o Polakach: Są bardzo podatni na zachodnią propagandę. To wyraz rusofobii

REKLAMA

Roger Waters nigdy nie krył swego poparcia dla Władimira Putina i rosyjskiej agresji na Ukrainę. W wywiadzie udzielonym „Berliner Zeitung” – zawsze wierny lewactwu muzyk znany z zespołu Pink Floyd – powtórzył wiele swoich wcześniejszych opinii i ostro skrytykował Polaków.

Waters ma zaplanowany na maj tego roku koncert w Niemczech, co budzi w tym kraju wiele kontrowersji. Rockowy muzyk nie unika bowiem antyukraińskich i prorosyjskich wypowiedzi.

Przypomnijmy, że właśnie taka postawa Watersa spowodowała, iż mocno podpadł w Polsce. We wrześniu ubiegłego roku Rada Miasta Krakowa przyjęła rezolucję „w sprawie uznania osób wspierających kremlowski reżim jako persona non grata w Krakowie”. Była to – jak oficjalnie wyjaśniono – symboliczna odpowiedź na kontrowersyjne tezy wygłaszane między innymi przez Rogera Watersa. Planowane na wiosnę 2023 r. występy artysty w tym mieście zostały odwołane.

„To wyraz rusofobii”

Roger Waters opowiedział o tym wszystkim w „Berliner Zeitung”.

„To wyraz rusofobii. Ludzie w Polsce są, jak się okazuje, bardzo podatni na zachodnią propagandę. Chciałbym powiedzieć do nich: Jesteście braćmi i siostrami, zmuście swoje rządy do tego, by zakończyły tę wojnę. Wówczas będziemy mogli się na chwilę zatrzymać i zastanowić, o co w ogóle w tej wojnie chodzi? Chodzi o to, żeby bogatych w zamożnych krajach uczynić jeszcze bogatszymi, a biednych, wszędzie, jeszcze biedniejszymi. Przeciwieństwo Robin Hooda. Jeff Bezos rozporządza majątkiem wielkości około 200 mld dolarów, podczas gdy w samym tylko dystrykcie waszyngtońskim na ulicach, w papierowych kartonach, żyją tysiące ludzi” – takie słowa padają we wspomnianym wcześniej wywiadzie.

Putin czy Biden – który z nich jest większym gangsterem?

Roger Waters w rozmowie z niemieckim dziennikiem – nie pierwszy raz – broni rosyjskiej agresji. Mówi tak:

„Najważniejszym powodem dostaw broni z Zachodu do Ukrainy jest z pewnością zysk przemysłu zbrojeniowego. I zastanawiam się: czy Putin jest większym gangsterem niż Joe Biden i wszyscy, którzy kształtowali amerykańską politykę od czasów II wojny światowej? Nie jestem tego taki pewien. Putin nie najechał Wietnamu ani Iraku.”

Dodatkowo Waters wyjaśnia, że nie widzi kłopotu, by zamieszkać w Rosji, ponieważ jego życie w tym kraju niewiele różniłoby się od jego dotychczasowego stylu życia.

„Byłoby tak samo, jak z moimi sąsiadami tutaj, na południu Anglii” – uważa muzyk.