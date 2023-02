W Turcji wydobyto z gruzów znanego piłkarza, reprezentanta swojego kraju

REKLAMA

Po trzęsieniu ziemi w Turcji reprezentant Ghany Christian Atsu został znaleziony żywy pod gruzami. To były zawodnik Chelsea i Newcastle, który zaginął w czasie trzęsienia ziemi, które nawiedziło południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię.

Wyciągnięty spod gruzów piłkarz jest kontuzjowany. Ostatnio gra jako pomocnik w tureckim klubie Hatayspor z Antiopchii. Dyrektor sportowy drużyny Taner Savut wciąż był zaginiony i przebywał zapewne pod gruzami.

Informacje o uratowaniu piłkarza podał jego klub i zostały one potwierdzone przez Federację Ghany na jej koncie na Twitterze: „Otrzymaliśmy dobre wieści, że Christian Atsu został uratowany z gruzów zawalonego budynku i jest leczony”.

31-letni Christian Atsu ma na swoim koncie 65 występów w reprezentacji Ghany. Jeszcze w ostatnią niedzielę był autorem zwycięskiego gola dla swojej drużyny w doliczonym czasie gry przeciwko Kasimpasa SK (1:0). Dzielił się swoją radością na swoim koncie na Twitterze i było to zaledwie kilka godzin przed strasznym trzęsieniem ziemi.

Atsam to wychowanek FC Porto, a w swojej karierze grał także w takich zespołach jak Rio Ave FC, Chelsea, Vitesse, Everton oraz Bournemouth.

Update: We've received some positive news that Christian Atsu has been successfully rescued from the rubble of the collapsed building and is receiving treatment.

Let’s continue to pray for Christian🙏🏽

— Ghana Football Association (@ghanafaofficial) February 7, 2023