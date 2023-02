„Jožin z Bažin” szkaluje papieża Polaka? Twierdzi, że ON jest synem Jana Pawła II [FOTO]

REKLAMA

Czeski muzyk Ivan Mládek, który w Polsce rozpoznawalny jest dzięki piosence „Jožin z Bažin” („Józef z Bagien”) namalował obraz, na którym widnieje papież Polak Jan Paweł II w towarzystwie… swojego syna.

Mládek nie jest może jednym z topowych światowych muzyków, ale popełnił jeden hit, który zyskał międzynarodową sławę. „Jožin z Bažin” to piosenka, która chyba każdy w Polsce kojarzy.

Poza tym, że Mládek jest liderem grupy muzycznej Ivan Mládek Banjo Band, to jest również malarzem. Choć po zetknięciu się z jego hitem można odnieść wrażenie, że jest to twórca ludowy, coś jakie polskie zespoły discopolo, to w rzeczywistości Czech jest bardzo nastawiony na szokowanie publiki i kontrowersje.

Na najnowszym obrazie Czecha widzimy postać w stroju papieża obejmującą drugą postać w mundurze. W opisie czytamy, że jest to „papež Jan Pavel” ze swoim „tajnym synem Petrem Pavlem” – tłumaczyć na polski raczej nie trzeba, bo wszystko jest zrozumiałem.

Petr Pavel z obrazu, to oczywiście nowy prezydent Republiki Czeskiej – lewicowiec i były wojskowy. Rysunek jest satyrą na obecną sytuację polityczną w Czechach, choć trudno zrozumieć przekaz, bo Pavel nie jest raczej zbytnio prokatolickim politykiem.