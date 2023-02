Łamią własne zasady i widzi to już większość Polaków [SONDAŻ]

REKLAMA

– Do polityki nie idzie się dla pieniędzy – mówił w 2018 roku Jarosław Kaczyński. Pracownia United Surveys zapytała Polaków, czy rząd w Warszawie pozostaje wierny słowom prezesa PiS.

Sondażownia United Surveys pytała Polaków, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości pozostaje wierny słowom, które padły z ust Jarosława Kaczyńskiego przed wyborami samorządowymi w 2018 roku.



– Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Ci, którzy funkcjonują w spółkach, są przez nas szanowani, jeśli dobrze wykonują swoje obowiązki, ale nie będziemy łączyć tych dwóch funkcji. Nie będą kandydowały na żadnym szczeblu samorządu – mówił wówczas lider środowiska, które obecnie rządzi Polską.

Ankieterzy zadali polskim obywatelom pytanie: W 2018 roku J. Kaczyński powiedział, że „do polityki nie idzie się dla pieniędzy”. Czy Pana/Pani zdaniem rządy PiS są wierne tej zasadzie?

Przeważająca większość, bo aż 60 proc. ankietowanych, na tak zadane pytanie odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 8 proc. „raczej nie”.

13,4 proc. wierzy, że „raczej tak” – że rząd pozostaje wierny tamtym zasadom. 7,1 proc. respondentów jest pewnych tego, że pisowscy rządzący nie poszli po władzę dla pieniędzy.

Spory odsetek ludzi, bo aż 11,4 proc., nie ma swojego zdania na ten temat.

Najbardziej ufni wobec obecnej ekipy rządzącej są oczywiście wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich aż 60 proc. sądzić, że rząd w Warszawie jest wierny swoim zasadom. Co ciekawe – nawet w tej grupie 15 proc. osób zauważa, że jest inaczej.

Wśród osób niegłosujących na PiS ocena działań Warszawy jest miażdżąca dla pisowców. Aż 98 proc. takich wyborców uważa, że to środowisko łamie zasady, o których w 2018 mówił Kaczyński.

„Z kolei w przypadku osób niezdecydowanych co do wyboru politycznego, niemal dwie trzecie (72 proc.) uznało, że partia Kaczyńskiego nie realizuje hasła sprzed lat, a przeciwnego zdania był co czwarty taki respondent (26 proc.)” – czytamy na stronie Wirtualnej Polski na zlecenie której zostało przeprowadzone badanie.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI i CATI (50/50) w dniach 3-5 lutego 2023 roku.