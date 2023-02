Rozliczenie PIT – jak zrobić to szybko i poprawnie?

Nadchodzi termin składania zeznań podatkowych. Każdego roku pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, jak zrobić to prawidłowo i jak wystrzegać się błędów, które – nawet niezamierzone- mogą skutkować sankcjami, a w najlepszym wypadku, koniecznością składania korekty. W jaki sposób rozliczyć się wygodnie, przez Internet? Jakie zmiany czekają na podatników w 2023 roku i jakich błędów należy się wystrzegać? Odpowiedzi znajdują się poniżej.

Rozliczenie PIT 2023 – terminy

Termin rozliczenia zeznania podatkowego PIT za rok 2022 upływa 2 maja 2023 roku. Prawidłowo byłby to termin 30 kwietnia, ale w tym roku jest to dzień wolny od pracy, dlatego ostateczny termin złożenia PIT za 2022 przypada na pierwszy dzień roboczy po dniu 30 kwietnia. W Polsce obowiązuje jednolity termin rozliczania zeznań podatkowych dla wszystkich podatników. W przypadku złożenia zeznania po terminie możliwe są dodatkowe kary i opłaty, dlatego nie warto zwlekać z dopełnieniem tego obowiązku. W przypadku rozliczeń przez Internet, należy wziąć pod uwagę możliwość przeciążenia serwera. Nie warto zostawiać obowiązku rozliczenia się na ostatnią chwilę.

Jak rozliczyć PIT przez Internet?

Istnieją dwa podstawowe sposoby na to, by zeznanie podatkowe złożyć bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem internetu. Jednym z nich jest założenie profilu zaufanego i skorzystanie z opcji e-PITy. Co więcej, rozlicznie PITu przebiega niemal zupełnie automatycznie. Jedyne, czego potrzebujemy to numer PESEL oraz informacja o przychodzie za miniony rok.

System Twój e-PIT jest dostępny na podatki gov od 15 lutego 2019 roku. Każdy, kto korzysta z tej opcji, po zalogowaniu się na swoje konto otrzyma wypełniony formularz PIT 2023. Jeżeli nie podejmiemy żadnego działania, rozliczenie roczne zostanie automatycznie przekazane do Urzędu Skarbowego 2 maja 2023 roku. Rozliczenie PIT 2023 poprzez ePITy pozwala także na modyfikację wstępnie wypełnionego formularza poprzez dodanie ulg, a także zmianę formy rozliczenia na wspólne z małżonkiem. Ponadto, podatnik może odrzucić automatyczny PIT 2022 i samodzielnie wypełnić deklarację.

Jak rozliczyć PIT przy użyciu oprogramowania? To proste. Wystarczy pobrać aplikację bądź skorzystać z wersji przeglądarkowej i utworzyć swoje konto podatnika. Po uruchomieniu kreatora, możliwe jest wprowadzenie danych o przychodach za zeszły rok, uwzględeniem wszelkich ulg i odliczeń, a także wypełnienie wszystkich załączników i obliczenie należnego podatku PIT. Na koniec wypełnioną i zatwierdzoną deklarację można wysłać bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, a następnie pobrać UPO, czyli potwierdzenie statusu wysłania deklaracji.

Jakie zmiany w PIT 2022/2023?

PIT rozliczenie za rok 2022 obejmuje zmiany, które weszły w życie w obecnym roku. Do zmian należy zmiana stawki podatkowej dla osób fizycznych, które rozliczają się według skali podatkowej i osiągają dochody maksymalnie 120 000 zł. Stawka podatkowa została obniżona z 17% na 12%. Ponadto, kwota wolna od podatku została zwiększona do wartości 30 000zł dochodu. Na niższy podatek będą mogły liczyć osoby samotnie wychowujące dziecko- w zeznaniu podatkowym taka osoba może uwzględnić dwukrotność kwoty wolnej od podatku, a więc 60 000zł. Zmian, które obejmuje podatek PIT 2023 jest o wiele więcej. Rozlicz PIT za pomocą programu i zyskaj pewność, że urząd skarbowy uzna go za bezbłędny. Wszelkie wprowadzone zmiany są uwzględnione w oprogramowaniu i wdrożone zostają automatycznie.

Jak rozliczyć dochody zagraniczne?

Obowiązek rozliczenia się z dochodów zagranicznych w PITy 2023 jest zależny od dwóch kwestii. Po pierwsze, obowiązek rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce mają osoby, które posiadają polską rezydencję podatkową. Rezydencję podatkową ma osoba, która w Polsce przebywa dłużej niż 183 dni w ciągu roku bądź w Polsce ma ośrodek interesów osobistych bądź życiowych. Po drugie, znaczenie ma rodzaj umowy, jaką nasz kraj ma podpisaną z państwem, z którego podatnik uzyskał dochody. Jeżeli Polska ma podpisaną umowę z odliczeniem proporcjonalnym, a podatnik posiada polską rezydencję, ma obowiązek rozliczyć się z zagranicznych dochodów bez względu na to, czy uzyskiwał dochody w Polsce, czy nie. Jeżeli natomiast Polska ma podpisaną umowę z wyłączeniem z progresją, pod uwagę bierzemy dwie sytuacje. Jeżeli podatnik uzyskiwał dochody tylko za granicą, nie musi składać polskiego PIT. Jeżeli natomiast uzyskiwał dochody zarówno za granicą, jak i w Polsce, jest zobowiązany do wykazania dochodów zagranicznych w PIT.

Jakie błędy przy rozliczeniu PIT popełniane są najczęściej?

Najczęściej, błędy przy rozliczaniu PIT dotyczą literówek, błędów w numerach NIP czy PESEL, a także niewłaściwie zaokrąglone kwoty. Błędy mogą polegać także na nieprawidłowo uwzględnionych limitach odliczeń czy mylnie obliczanych wartości. Zdarza się, że błąd polega na użyciu nieaktualnych druków czy na braku zaznaczenia celu złożenie zeznania. Korzystanie z oprogramowania do wysyłania rozliczenia PIT w dużej mierze niweluje ryzyko popełnienia błędów, gdyż większość informacji zostaje wypełniona automatycznie.